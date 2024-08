El histórico triunfo de Ballester en el US Amateur lo lleva a Augusta y el US Open en 2025

Josele Ballester posa con el trofeo US Open Amateur

El triunfo del golfista Josele Ballester en el US Amateur además de convertirle en el primer español que conquista el trofeo en sus 124 años de historia permitirá al castellonense disputar el Masters de Augusta y el US Open en 2025. En el día de su 21 cumpleaños, Ballester se impuso en una final a 36 hoyos al estadounidense Noah Kent en el recorrido por el Hazeltime National GC, en la localidad de Chaska, en Minnesota (Estados Unidos). Se trata de un torneo que antes ganaron Bobby Jones, Arnold Palmer, Tiger Woods o Phil Mickelson, entre otros.

Hasta ahora el mejor resultado de un español en esta prueba habían sido las semifinales que disputó en 1998 el también castellonense Sergio García, cuyo padre fue durante años entrenador de Ballester. En este caso tanto el castellonense, que llegaba décimo en la clasificación mundial de amateurs, como Luis Masaveu igualaron ese hito, porque el madrileño fue su rival en semifinales. Ballester ha sido campeón de España en las categorías benjamín (2013), alevín (2015), infantil (2016 y 2017), así como sub 16 (2019). Además en 2023 se proclamó ya campeón de Europa absoluto.

El español se mostró muy agradecido porque le comparen con el cántabro Seve Ballesteros, leyenda mundial de este deporte. "Es lo que dice todo el mundo pero, desafortunadamente, no tuve la opción de verle jugar mucho. En cualquier caso, es bonita la comparación, especialmente con su juego corto", explicó en declaraciones recogidas por la web del torneo.

Ballester, que recibirá una invitación para el US Open y para el Masters de Augusta (si sigue como amateur), asumió que aún no es "consciente" del hito logrado en el día de su cumpleaños. "Estoy muy agradecido de poder haber vivido este momento, especialmente el día de mi 21 cumpleaños. Es muy especial. Tenemos grandes jugadores españoles y hemos tenido grandes leyendas y poder añadir mi nombre a esa lista es muy especial", admitió.

El castellonense explicó cómo se sintió al conquistar el triunfo y por qué lloró nada más hacerlo, algo que achacó a las complicaciones con las que ha tenido que lidiar este verano. "Cuando acabé, empecé a llorar. En cuanto acabó, empecé a pensar en mi familia y mis amigos, especialmente en mi madre y en mi padre. Ha sido un verano complicado, no me estaba encontrando bien y ha habido algunos asuntos personales porque mi abuela no se encuentra muy bien, está bastante enferma. Todas esas emociones emergieron", explicó en declaraciones recogidas por la web del torneo.

Preguntado por su 'caddie' y amigo Alberto Ballester explicó qué sintieron ambos antes de encarar el último hoyo: "Nos miramos y dijimos, 'vale, vamos a divertirnos en este último paseo'".