Guilherme Costa, ganador del Trofeo Excellence Cup de Optimist

El portugués Guilherme Costa se ha proclamado vencedor del Trofeo Excellence Cup de Optimist que ha finalizado en aguas de la Bahía de Cádiz, con la celebración de una última prueba. El regatista luso gana también la 11ª Regata Ciudad del Puerto como vencedor absoluto y en su clase Sub 13, categoría que entre las niñas gana la regatista de Jávea Alexandra Wangliu. El palmares de la regata lo completan el andaluz y regatista del RCMT Punta Umbría, Juan Soler, que se queda a un punto de la victoria absoluta y se proclama campeón Sub 16; la balear María de Lluc Bestard, campeona Sub 16, y el torrevejense Arturo Chumilla y la catalana Isabella Tierno del CN El Balis, campeones Sub 11.

La regata se resuelve con dos únicas pruebas, una celebrada en la jornada inaugural y otra en el día de cierre, en el que a diferencia del día anterior la flota sí salía al mar para aprovechar las mínimas condiciones existentes, y disputar una prueba más con la que se daba por definitiva la clasificación de la tercera de las seis pruebas nacionales que componen el Circuito Excellence Cup de Optimist. La regata andaluza deja con ganas de más a organización y participantes pero esta vez el viento no resultó tan generoso en la bahía gaditana.

El regatista luso gana con un 5º del primer día y un 2º el segundo, frente a un 7º y un 1º del andaluz Juan Soler, regatista que ganaba con mucha solvencia la prueba final en su grupo, victoria que le vale para deshacer de su lado el empate con el balear Nicolás Bastard, tercero absoluto y subcampeón Sub 16 masculino. A las puertas de podio se clasifica la otra ganadora del cierre en su grupo, la balear María de Lluc, que se queda a un punto de podio al sumar un 8º del primer día. Las diferencias siguen ajustadas por abajo, con un punto más para el portugués Artur Bento y el regatista de Torrevieja, Izan Rogel, empatados en el quinto y sexto puesto absolutos y subcampeón y tercer Sub 13, respectivamente. A solo un punto en el séptimo de la general, el regatista del CN Los Nietos de Cartagena, Dani Martínez, sube al tercer cajón de podio como tercer clasificado Sub 16 masculino.

Le sigue la balear Nerea García-Faria, subcampeona Sub 16, podio que completa la regatista de la federación catalana y el CN El Balis, Giulia Sandri, decimocuarta absoluta. El podio Sub 13 femenino lo completan junto a la ganadora Alexandra Wangliu del CN de Jávea, la murciana Inés Rodado y la balear Mary-Anne Osha, segunda y tercera, respectivamente. Entre los más pequeños en competición, categoría Sub 11, completan los podios el portugués Vasco Moreira y el regatista del CN Vilasar de Mar, Lucas Sotomayor, segundo y tercero masculino, respectivamente, y la regatista del CN Sevilla, Ana Fernández, segunda entre las niñas.

Una vez en tierra tenía lugar la entrega de trofeos en las nuevas instalaciones del CN Puerto Sherry en la playa asfáltica del puerto deportivo, en un acto que contó con la presencia de Valle de la Riva, presidenta del CN Puerto Sherry, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y parlamentario andaluz, José Ignacio González Nieto, y Joaquín Valero, presidente de la Asociación Española de la clase internacional Optimist (AECIO). Después, todos disfrutaban de una merienda con chocolate y roscón de Reyes. La 11ª Regata Ciudad del Puerto, Trofeo Excellence Cup de Optimist ha contado con la organización del CN Puerto Sherry, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, Puerto Sherry, la Asociación Española Clase Internacional Optimist (AECIO), la Real Federación Española de Vela (RFEV) y la Federación Andaluza de Vela (FAV).