La grata imagen del Conil, sin premio en Lepe (1-0)

Derrota por la mínima del Conil en Lepe, donde dejó una grata imagen pero que no fue suficiente para sumar en uno de los campos más comprometido de la categoría.

Para el San Roque de Lepe es la tercera victoria consecutiva después de doblegar por la mínima a su adversario gracias a un tanto de Michael Makuemimo nada más volver del túnel de vestuarios. Los aurinegros no pudieron desequilibrar la balanza en la primera mitad, fruto del buen despliegue del Conil, que incluso fue capaz de robarle la pelota durante varios tramos.

Makuemimo por partida doble y Ritoré tuvieron las más claras, hasta que el francés, por segunda jornada seguida, logró acertar entre los tres palos para adelantar al equipo. A partir de ahí el cuadro lepero pudo hacerse con el control del encuentro e incluso dispuso de varias ocasiones claras para aumentar la distancia en el marcador, pero la falta de puntería privó a los de Cheli de un resultado más abultado.

Los conileños dejaban mejores sensaciones de lo que reflejaba el marcador final, aunque en el fútbol mandan la pegada y los goles y el equipo de Jesule no estuvo fino en esa faceta.

FICHA TÉCNICA

San Roque de Lepe (1): Maidana, Juan Mari, Francis Ruiz, Luis Piro, Víctor García (Javi Cheli, 46'), Camacho (Manuel Rodríguez, 71'), Rubén García, Ritoré, Dani Gil (Jesuly, 77'), Dieguito (John Córdoba, 71') y Makuemimo (Cheikh, 71').

Conil (0): Navas, Diego Melli, Víctor Olmo, Fran Acosta, David Gómez, Beli (Cruz, 81'), Cristian Orihuela, Óscar Oliva (De Rueda), Saúl Romero, Sánchez Marín (Peinado, 67') y Cuervi (Cuenca, 55').

Gol: 1-0 (46') Makuemimo.

Árbitra: Déborah Aguilar. Amonestó a Francis Ruiz y Rubén García por parte del San Roque y Sánchez Marín, Cuervi y Peinado del Conil.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 disputado en el Ciudad de Lepe.