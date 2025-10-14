Gran éxito de los Clínics de Pádel de la Rafa Nadal Academy en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz vivió este pasado fin de semana tres intensas jornadas de deporte y formación con los Clínics de Pádel de la Rafa Nadal Academy by Movistar, celebrados en los clubes La Salina de San Fernando, Pozo Nuevo Sport en Rota y el Real Club de Golf Vistahermosa en El Puerto.

La actividad, en la que participaron más de 150 personas —entre niños, jóvenes y adultos—, se desarrolló en un ambiente inmejorable y bajo unas condiciones meteorológicas perfectas durante todo el fin de semana.

Dos monitores especializados de la Rafa Nadal Academy, desplazados expresamente desde Manacor (Mallorca), impartieron las sesiones con el objetivo de compartir la metodología y los valores que definen la escuela del campeón mallorquín: esfuerzo, disciplina, superación y deportividad. "Ha sido un auténtico placer ver el entusiasmo de todos los participantes. La respuesta del público ha superado las expectativas y demuestra el gran interés por el pádel en nuestra provincia", señaló Benito Pérez-Barbadillo, impulsor de la iniciativa.

Los Clínics contaron con el apoyo de la Diputación de Cádiz, que colaboró para hacer posible esta actividad formativa de alto nivel.

El éxito de esta edición refuerza la apuesta por acercar la excelencia deportiva y los valores de la Rafa Nadal Academy a jugadores de todas las edades, consolidando a Cádiz como una referencia en la promoción del deporte base y el pádel.