El gran espectáculo internacional del windsurf olímpico, en la Bahía

La Bahía de Cádiz vuelve a ser epicentro de la vela internacional con la celebración de los iQFOiL Games Cádiz 2026, una cita de primer nivel que desde este lunes enfrenta en aguas gaditanas a 165 deportistas de 35 países, y que refuerza la imagen de la provincia como destino de referencia para los deportes náuticos.

La competición, que se celebra hasta el próximo 13 de marzo, está organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) junto a la clase iQFOiL, y tiene como base el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), sede de la FAV en El Puerto de Santa María. La prueba cuenta además con el apoyo de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y Puerto Sherry.

Más allá de su relevancia deportiva, los iQFOiL Games Cádiz 2026 vuelven a poner de relieve la capacidad de la provincia para acoger grandes eventos internacionales y convertirlos en una oportunidad de desarrollo. Cada regata de nivel trae consigo la llegada de regatistas, equipos técnicos, entrenadores y acompañantes procedentes de numerosos países, lo que se traduce en un notable movimiento para el sector hotelero, la hostelería, el comercio local y los servicios vinculados al deporte y al turismo.

De esta forma, las regatas se consolidan como un escaparate deportivo y también como un importante motor económico para El Puerto y su entorno. La proyección exterior es otro de los grandes valores añadidos de una cita de estas características y contribuyen a posicionar a Cádiz en el mapa del turismo deportivo internacional, mostrando una bahía privilegiada para la práctica de la vela y otros deportes. A ello se une el valor de una infraestructura náutica de primer nivel y la capacidad organizativa y operativa que se ve reforzada con cada gran cita internacional. Un legado que beneficia no solo a la alta competición, sino también a clubes, escuelas de vela y deportistas que encuentran en Cádiz un entorno idóneo para navegar durante todo el año.

En el plano deportivo, la cita gaditana presenta un altísimo nivel, con la presencia de algunos de los grandes nombres del circuito internacional. Entre ellos destacan el olímpico brasileño Mateus Isaac, el neerlandés Kiran Badloe, campeón olímpico y uno de los grandes referentes de la clase, o su compatriota Finn Brull, una de las jóvenes promesas del circuito tras lograr el bronce en el Mundial de 2025.

Entre los españoles, el foco se sitúa especialmente en los regatistas andaluces. Destaca Antonio Medina (RC El Candado), que llega como actual campeón de España y campeón de la Copa de España, título conquistado hace apenas unos días en la Bahía de Cádiz durante la Semana Olímpica Andaluza, lo que le sitúa entre los grandes aspirantes. Entre sus principales rivales estarán su hermano Ángel Medina, subcampeón de España; el balear Nacho Baltasar, último representante olímpico español de la clase y séptimo clasificado en Lanzarote; y el catalán Guillem Segu, con quien volverá a protagonizar un nuevo pulso deportivo.

En categoría femenina, una de las grandes referencias será la andaluza Pilar Lamadrid (CN Puerto Sherry), olímpica y actual campeona de España, que afronta esta regata como último compromiso antes del Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca, primera gran cita internacional del año y arranque del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles. La windsurfista andaluza tendrá enfrente a una exigente participación internacional, con especial atención al equipo checo y a la estadounidense Dominique Stater.

También en categoría juvenil femenina habrá una baza andaluza destacada con Lucía Guardiola (CN Puerto Sherry), actual subcampeona de España, que afronta la competición con el objetivo de seguir consolidando su progresión frente a una flota de máximo nivel.

Tras una jornada previa dedicada a los preparativos finales del campeonato y la bienvenida a los participantes, las pruebas clasificatorias darán comienzo este lunes a partir de las 12:00 horas, con buenas previsiones de viento para que el estreno sea un espectáculo en la bahía gaditana.