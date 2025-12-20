La Gala del Balón de Oro de Futboleo, esta tarde en Momart Theatre, en Cádiz

El emblemático Momart Theatre de la Punta de San Felipe acogerá esta tarde a partir de las 19:00 horas del sábado 20 de diciembre la Gala del Balón de Oro de Cádiz 2025, un evento de Futboleo que se ha convertido en uno de los más esperados del año en el fútbol gaditano y que promete no solo premiar a los mejores jugadores de la provincia sino también fusionar las festividades navideñas con una velada de celebración y gran alegría.

La Gala del Balón de Oro de Cádiz es una oportunidad única para honrar el talento y la dedicación de aquellos que han dejado una huella imborrable en las categorías base del deporte rey. En esta ocasión, la organización pretende crear un ambiente festivo y acogedor, donde personas de todas las edades puedan disfrutar de una tarde-noche mágica.

Por su marcado carácter de fútbol formativo, en la cita destacará sin duda la presencia de los más pequeños y de los futbolistas con diversidad funcional de las categorías Genuine, así como las representantes del fútbol femenino. Una experiencia, en suma, que enriquece al fútbol gaditano porque refuerza el compromiso con la promoción del deporte y la pasión compartida por el balompié entre las nuevas generaciones.