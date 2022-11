El San Fernando CD busca la reacción en casa ante un Fuenlabrada al alza

Todo está dispuesto para un gran partido, para que el equipo isleño encuentre su punto de inflexión después de que las dos derrotas consecutivas cosechadas, ante el Mérida en casa y el pasado domingo en Pontevedra no sean un acicate en un equipo que había encontrado la tranquilidad con los resultados obtenidos desde la llegada de Salva Ballesta al banquillo del conjunto de La Isla. El técnico, después de cumplir sus dos partidos de sanción ya podrá volver a dirigir a su equipo desde la banda, por lo que, de la misma forma se convierte en novedad en el encuentro.

El terreno de juego ha sido el verdadero campo de batalla de los azulinos desde que comenzase la temporada y lo cierto es que las quejas han sido numerosas , pero en las últimas fechas el campo ha mejorado de una manera espectacular y no será un obstáculo.

Por lo demás, el entrenador del equipo azulino podrá contar con todos sus efectivos y durante la semana ha estado trabajando en la Junta de Deportes para no pisar un Iberoamericano que ha mejorado ostensiblemente su imagen y que parece que no será un hándicap en el desarrollo del partido.

En el aspecto meramente deportivo, destacar que el técnico maño volverá a no poder contar con dos hombres importantes, Juanmi Callejón y Dani Molina . Ambos se recuperan a pasos agigantados de sus respectivas lesiones y poco a poco van mejorando, el primero de ellos de su fuerte esguince de tobillo que sufrió en Salamanca y el segundo de la recaída en la lesión muscular en el muslo que sufrió en el partido ante el Mérida.

Salva Ballesta destaca la importancia del partido

El entrenador del equipo azulino, Salva Ballesta, señalaba en el previo del encuentro ante el Fuenlabrada que "es un partido importante, porque viene precedido de dos resultados que no han sido buenos, pero también está claro que si ofrecemos la intensidad y el juego con el que competimos en Pontevedra, los resultados llegarán seguro. Está claro que hay que darle continuidad a lo que hemos hecho y nos medimos a un rival peligroso, pero también es cierto que tenemos que estar acertados en los metros finales y hacer buenas las ocasiones que creamos. Uno planifica el partido y lo prepara y se hace todo bien, pero si no tienes fortuna en el remate, no puede hacer nada más que seguir trabajando para que llegue lo antes posible el acierto"