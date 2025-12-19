Fútbol sala: el Virgili Cádiz cierra la primera vuelta con una visita a Málaga

El CD Virgili Cádiz afrontará su último partido del año y de la primera vuelta en la Segunda División B de Fútbol Sala visitando al Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda, filial del Málaga Ciudad Redonda. El encuentro corresponde a la jornada 15 del Grupo 5 y se disputará el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 18:00 horas en el Pabellón José Luis Pérez Canca de Málaga.

El conjunto gaditano cerrará así la primera mitad de la competición ante un rival joven pero con talento, habitual en los filiales andaluces, en una cita en la que los tres puntos permitirían a los de Cádiz mantener su posición destacada en la tabla antes del parón navideño.

El entrenador Juan Carlos Gálvez explicó que “nos enfrentamos a otro filial con mucha calidad en sus filas y que nos va a obligar a trabajar los cuarenta minutos para poder conseguir los tres puntos”. Añadió que “hemos tenido una semana con normalidad en los entrenamientos, con buena intensidad y con las miras puestas en conseguir otra victoria que nos dejaría en la situación de privilegio que estamos ahora”.

El técnico destacó además la importancia del choque por coincidir con el cierre del año y de la primera vuelta, y señaló que “ganarlo sería un gran premio al trabajo del equipo”. El CD Virgili Cádiz viaja a Málaga con las bajas de Mario Santiago, Abraham Cintado, Óscar Moguel y Pancho, por lo que desplazará a los diez jugadores disponibles de la primera plantilla: Hilario y Joni como porteros; Wallace, Poti, Jesulito, Carlitos, Óscar Lojo, Pablo Castilla, Raúl Álvarez y Andresito.