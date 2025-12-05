Las fotos del sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

La selección española de fútbol ya conoce sus rivales en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: serán Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde dentro del Grupo H, según el sorteo realizado esta tarde en el Centro Kennedy de Washington. La bola de España, como cabeza de serie, estaba incluida en el bombo 1 junto a las selecciones de los tres anfitriones, además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.