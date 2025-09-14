Xabi Alonso recibe el abrazo de un futbolista de la Real Sociedad en presencia de Courtois.
Xabi Alonso recibe el abrazo de un futbolista de la Real Sociedad en presencia de Courtois. / Javier Etxezarreta | Efe

Las fotos del Real Sociedad-Real Madrid

El Real Madrid resiste y mantiene su invicto (1-2)

Redacción Deportes

San Sebastián, 14 de septiembre 2025 - 11:16

El Real Madrid, con 10 futbolistas durante una hora por la expulsión de Huijsen, venció con sufrimiento a la Real Sociedad en Anoeta (1-2) en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports gracias a los tantos de Mbappé y Arda Güler en la primera mitad. Oyarzabal, de penalti, anotó para la Real en el segundo acto.

El partido arrancó con un gol anulado a Arda Güler (minuto 2) por un fuera de juego previo milimétrico de Mbappé. Fue el primer aviso de un Real Madrid que arrancó mucho mejor que los locales. A los 8 minutos la tuvo Mbappé tras un buen centro con el exterior de Carvajal, pero su remate, algo flojo, lo detuvo Álex Remiro.

