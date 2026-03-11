Valverde dedica uno de sus goles al Santiago Bernabéu.
Valverde dedica uno de sus goles al Santiago Bernabéu. / Kiko Huesca | Efe

Las fotos del Real Madrid-Manchester City

Fede Valverde deja una noche mágica en el Real Madrid-Manchester City (3-0)

Redacción Deportes

Madrid, 11 de marzo 2026 - 23:46

El Real Madrid goleó este miércoles al Manchester City, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (3-0), gracias a un triplete del uruguayo Fede Valverde, los tres en la primera mitad, en los minutos 20, 37 y 42.

Una renta para el Real Madrid que pudo ser mayor, pero el italiano Gianluigi Donnarumma detuvo un penalti al brasileño Vinícius Junior en el minuto 57.

