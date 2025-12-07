Las fotos de la derrota del Real Madrid contra el Celta

El Real Madrid cayó contra el Celta por 0-2 y sufrió las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.

Un doblete de Williot Swedberg dio el triunfo al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid en inferioridad numérica desde el minuto 64 por la expulsión de Fran García y acabó con nueve jugadores por roja directa a Álvaro Carreras.

El Celta logró su séptimo triunfo de la historia en LaLiga en 60 visitas al Santiago Bernabéu. Swedberg le puso la firma a los goles, con un gran remate de tacón a los 53 minutos, y culminando una jugada de equipo en el minuto 93. El Real Madrid perdió su firmeza de local, tras haber ganado todo lo jugado este curso en LaLiga y la Liga de Campeones, y queda a cuatro puntos del Barcelona.