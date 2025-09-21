Rashford conduce un balón con su cabeza ante Davinchi.
Rashford conduce un balón con su cabeza ante Davinchi. / Alejandro García | Efe

Las fotos del Barcelona-Getafe

El Barcelona se acostumbra a ganar sin Lamine Yamal (3-0)

Redacción Deportes

Barcelona, 21 de septiembre 2025 - 23:48

El Barcelona, liderado por Pedro González 'Pedri' en la sala de máquinas, encadenó este domingo su tercera victoria sin su estrella, Lamine Yamal, ante el Getafe (3-0), al que neutralizó en el primer tiempo con un doblete de Ferran Torres y sentenció en el segundo con un tanto de Dani Olmo.

El equipo azulgrana, que sigue sin conocer la derrota en LaLiga EA Sports con un balance de 13 puntos de 15 posibles, mantuvo la buena línea mostrada ante el Valencia (6-0) y el Newcastle (1-2) contra un rival que planteó un duelo rocoso en el Estadio Johan Cruyff.

