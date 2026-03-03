Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid frustró este martes el intento de remontada del Barcelona, que logró una victoria insuficiente en el Spotify Camp Nou (3-0) en la vuelta de las semifinales de la Copa de Rey, e hizo valer el 4-0 de la ida para clasificarse para la final.
El conjunto azulgrana, que perdió por lesión a Jules Kounde y a su sustituto Alejandro Balde, recortó a la desventaja con los tantos en la primera mitad de Marc Bernal, en el minuto 29, y de Raphinha, en el 47+ de penalti, y nuevamente de Bernal en el minuto 72, pero se quedó a una diana de forzar la prórroga.
1/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
2/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
3/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
4/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
5/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
6/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
7/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
8/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
9/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
10/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
11/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
12/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
13/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
14/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
15/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
16/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
17/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
18/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
19/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
20/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
21/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
22/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
23/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
24/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
25/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
26/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
27/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
28/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
29/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
30/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
31/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
32/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
33/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
34/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
35/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
36/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
37/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
38/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
39/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
40/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
41/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
42/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
43/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
44/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
45/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
46/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
47/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
48/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
49/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
50/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
51/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
52/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
53/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
54/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
55/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
56/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
57/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
58/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
59/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
60/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
61/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
62/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
63/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
64/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
65/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
66/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
67/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
68/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
69/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
70/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
71/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
72/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
73/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
74/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
75/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
76/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
77/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
78/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
79/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
80/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
81/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
82/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
83/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
84/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
85/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
86/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
87/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
88/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
89/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
90/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
91/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
92/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
93/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
94/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
95/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
96/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
97/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
98/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
99/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
100/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
101/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
102/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
103/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
104/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
105/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
106/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
107/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
108/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
109/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
110/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
111/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
112/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
113/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
114/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
115/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
116/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
117/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
118/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
119/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
120/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
121/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
122/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
123/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
124/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
125/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
126/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
127/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
128/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
129/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
130/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
131/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
132/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
133/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
134/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
135/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
136/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
137/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
138/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
139/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP 7 | Europa Press
140/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
141/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
142/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
143/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
144/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
145/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
146/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
147/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
148/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
149/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
150/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
151/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
152/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
153/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
154/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
155/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
156/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
157/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
158/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
159/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
160/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
161/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
162/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
163/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
164/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
165/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
166/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
167/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
168/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
169/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
170/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
171/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
172/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
173/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
174/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
175/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
176/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Enric Fontcuberta | Efe
177/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
178/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
179/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
180/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
181/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
182/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
183/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
184/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
185/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
186/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
187/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
188/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
189/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
190/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
191/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
192/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
193/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
194/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
195/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
196/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
197/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
198/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
199/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
200/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
201/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
202/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
203/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
204/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
205/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
206/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
207/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
208/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
209/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
210/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
211/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
212/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
213/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
214/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
215/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
216/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
217/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
218/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
219/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
220/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
221/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
222/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
223/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
224/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
225/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
226/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
227/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
228/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
229/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
230/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
231/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
232/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
233/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
234/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
235/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
236/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
237/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
238/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
239/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
240/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
241/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
242/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
243/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
244/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
245/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
246/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
247/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Alejandro García | Efe
248/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
249/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
250/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
251/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
252/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
253/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
254/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
255/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
256/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
257/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
258/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
259/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
260/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
261/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
262/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
263/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
264/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
265/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
266/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
267/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
268/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
269/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
270/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
271/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
272/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
273/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
274/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
275/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
276/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
277/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
278/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
279/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
280/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
281/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
282/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
283/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
284/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/Siu Wu | Efe
285/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
286/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
287/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
288/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
289/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
290/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
291/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
292/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
293/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
294/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
295/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
296/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
297/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
298/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
299/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
300/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
301/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
302/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
303/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
304/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
305/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
306/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
307/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
308/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
309/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
310/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
311/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
312/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
313/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
314/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
315/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
316/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
317/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
318/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
319/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
320/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
321/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
322/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
323/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
324/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
325/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
326/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
327/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
328/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
329/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press
330/344Las fotos del Barcelona-Atlético de Madrid/AFP7 | Europa Press