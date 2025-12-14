Xabi Alonso le da instrucciones a Mbappé y Vinícius en Vitoria.
Xabi Alonso le da instrucciones a Mbappé y Vinícius en Vitoria. / Adrián Ruiz de Hierro | Efe

Las fotos del Alavés-Real Madrid

Xabi Alonso salva la 'bola de partido' en Vitoria (1-2)

Redacción Deportes

Vitoria, 14 de diciembre 2025 - 23:41

El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de que el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo el empate tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76 (1-2).

A pesar de la victoria, el equipo de Xabi Alonso no despejó las dudas de la última semana, pero se mantiene a cuatro puntos del Barcelona, mientras que el conjunto vitoriano, con 18, es duodécimo.

