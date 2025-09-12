Éxito rotundo en el Gran Premio Villanueva Golf y Croquet

El Gran Premio Villanueva Golf celebró una nueva edición con gran éxito, consolidándose como uno de los torneos de referencia en la zona. De nuevo, los jugadores del club y numerosos golfistas de la Bahía de Cádiz que visitan Villanueva en estas fechas, se volcaron en este torneo tan esperado. Una semana antes de la celebración del mismo se completaron todas las plazas del torneo, señal del interés que despierta entre los golfistas.

Gracias al apoyo de colaboradores como Grupo Q, Q Hotels, Rives, Disaronno, Hoteles Hace, Cruzcampo, Cádiz CF, hicieron posible que los jugadores disfrutaran de numerosos premios y regalos, contribuyendo a que la jornada fuese aún más especial.

En el apartado deportivo, los grandes protagonistas fueron:

-Ganador Scratch: David Herrerías

-1ª Categoría: Leo Scholtis

-2ª Categoría: Eduardo López

-Categoría Damas: Mª José Tosso

Además, en los premios especiales de los hoyos destacados, los ganadores fueron:

-Hoyo 2 – Cruzcampo: Manuel Zulueta

-Hoyo 6 – Cádiz CF: Virginia Quintana

-Hoyo 8 – Rives: José Mª Montes

-Hoyo 13 – Q Hotels: Álvaro Guerrero

-Hoyo 16 – Villanueva Golf: Javier Cañas

La semana previa también se celebró el Gran Premio Villanueva de Croquet, un torneo que en pocos años empieza a consolidarse dentro del calendario deportivo del club y que volvió a dejar grandes momentos de competición. Los ganadores fueron:

-Campeones Oro: Javier Mejías y Jaime Devesa

-Subcampeones Oro: Carmen de los Reyes y Samuel López

-Campeones Plata: Blanca Bardeau y Chiqui Goma

El gran éxito de ambos eventos anima a la organización a comenzar desde ya a trabajar en la próxima edición del Gran Premio Villanueva 2026, con el objetivo de seguir creciendo y ofreciendo a jugadores y colaboradores una cita deportiva de primer nivel.