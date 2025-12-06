Exhibición del Virgili en tierras murcianas

El CD Virgili Cádiz protagonizó una auténtica exhibición en el municipio murciano de Blanca con un contundente 5-11 ante el Nawter Blanca FS, en el pabellón Miguel Ángel Cano Mellado, en la jornada 13 del Grupo 5 de Segunda División B de fútbol sala.

El encuentro comenzó con ritmo frenético. Molina adelantó al conjunto local en el primer minuto, pero el Virgili reaccionó rápido gracias al tanto de Óscar Lojo en el 4. Carlitos puso el 1-2 en el 12, aunque Molina volvió a aparecer por partida doble (15’ y 16’) para situar el 3-2. Carlitos firmó el empate en el 17 y con el marcador 3-3 se llegó al descanso tras una primera parte muy intensa.

Tras el intermedio, el conjunto gaditano subió una marcha más colocándose con 3-5. En el minuto 25, el Virgili se quedó con uno menos por la expulsión de Andresito por doble amarilla, aunque ni la inferioridad le detuvo. Con un jugador menos, Óscar Lojo adelantó de nuevo a los amarillos y abrió una fase de dominio absoluto.

Carlitos y el propio Óscar Lojo ampliaron la ventaja hasta el 3-7, antes de que Molina recortara distancias (27’). A partir de ahí, el equipo de Juan Carlos Gálvez fue una avalancha. Lojo volvió a marcar, Wallace anotó el 4-9 en el 30’ y Lojo completó su exhibición con otro tanto en el 35’. Juan Moreno hizo el quinto local (38’), y Raúl Álvarez cerró la goleada con el definitivo 5-11 para los gaditanos.

Con este resultado el CD Virgili Cádiz se aúpa hasta la segunda posición de la clasificación solo superado por el Oleoinnova Mengíbar FS. La próxima semana los amarillos se enfrentarán a ElPozo Ciudad de Murcia, el domingo 14 de diciembre a las 12:30 horas en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.