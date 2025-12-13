Examen duro del Conil frente al San Roque de Lepe

Al Conil CF le aguarda este domingo una salida complicada que le lleva hasta Lepe (12:00 horas), donde le espera un San Roque que asusta por el simple dato de que en la última jornada pasó por encima del Atlético Central, un aspirante a la zona alta y que el curso pasado peleó el ascenso a Segunda Federación.

Los de Jesús Barbadilla 'Jesule' han analizado lo sucedido ante el Castilla (2-2) a pesar de que el equipo realizó un trabajo que mereció otro premio. Ahora se ha preparado a conciencia la visita al San Roque de Lepe de cara a poder dar la de cal en tierras onubenses.

El Conil se mueve en una zona de la clasificación en la que todo lo que sea sumar le permite mantener una ventaja tranquilizadora respecto al descenso, por lo que el equipo no va presionado a este encuentro.

La convocatoria está compuesta por Navas, David, Melli, León, Olmo, Mario, Pepe, Beli, Óscar Oliva, Carlos Cuenca, Mendoza, Ramos, Peinado, Romero, Acosta, De Rueda, Chillón, Cuervi, Galafate, García, Orihuela y Montesinos.