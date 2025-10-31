El equipo del RCN de El Puerto suma tres medallas en el Andaluz

El equipo de piragüismo del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María ha cerrado con un balance muy positivo su participación en el Campeonato de Andalucía de Piragua Cross, celebrado días pasados en el Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de la Algaida.

La cita autonómica, que combina carrera a pie y navegación en piragua en formato duatlón, reunió a deportistas de todas las categorías, desde prebenjamines hasta veteranos. El club portuense acudió con una delegación de 14 palistas, consolidando así su crecimiento y presencia en la disciplina.

El RCN de El Puerto consiguió tres medallas, dos de oro y una de bronce. Los títulos autonómicos fueron para Sara Martín, campeona en la categoría Mujer Infantil, y Paula Rodríguez, vencedora en Mujer Veterana, mientras que Jorge Carvajal se colgó el bronce en Hombre Veterano, completando una destacada actuación del equipo.

El entrenador del club, Samuel Ibáñez, valoró muy positivamente la jornada: "Es la segunda competición a la que más personas llevamos, con previsión de que la siguiente sea la más numerosa del año. Hemos quedado en el puesto 11º por clubes, un resultado mejorable, pero que demuestra el avance y la motivación del grupo".

Con este campeonato, el equipo portuense sigue acumulando experiencia y resultados en un calendario que combina formación, esfuerzo y proyección deportiva para todas las edades.