Empate del San Fernando CD en un intenso partido ante el Betis Deportivo en Arcos (1-1)

El San Fernando CD empató (1-1) ante el Betis Deportivo en el tercer amistoso de pretemporada disputado en el Antonio Gallardo de Arcos. El conjunto azulino se adelantó en un intenso partido con mucho ritmo gracias a la diana de Gerard Oliva al filo de la media hora. A pesar de que los isleños manejaron bien la ventaja, un libre directo de Sorroche en el último minuto del tiempo reglamentario estableció la igualada definitiva.

Héctor Berenguel inició con un once formado por Arana, Marcos Herrera, José Carlos, Farrando, Luis Ruiz, Alfonso, Pablo Jiménez, Recio, Biabiany, Aquino y Oliva.

El partido comenzó con una intensidad poco habitual en estas fechas. Sin ir más lejos, prácticamente en el primer lance de juego, Luis Ruiz sufrió una dura entrada que le dejó unos minutos renqueante (2’). El Betis Deportivo, que ya se había acercado por medio de Adri Martín en el primer minuto de juego, insistió en estos primeros compases con un centro de Assane bien interceptado por Egoitz Arana (5’).

El San Fernando se sacudió bien el dominio inicial bético y llevó peligro en sus primeras acciones a balón parado. En el 6’ Gerard Oliva fue objeto de un posible penalti al tratar de rematar un buen centro de Pablo Jiménez desde el pico del área y Farrando cabeceó ligeramente desviado.

Poco después, Oliva dispuso de una gran oportunidad tras un buen pase picado de Pablo Jiménez que habilitaba al delantero. Sin embargo, su disparo salió centrado a las manos del portero (9′).

El San Fernando crecía en el partido y Aquino, en el 13’ realizó una buena maniobra para que Biabiany, con campo por delante, ejecutara un centro que no encontró rematador. El murciano se topó con Guilherme, portero verdiblanco, en un saque de esquina botado al segundo palo en el 20’, minutos después de que Adri Martín culminara una transición bética con un disparo por encima del larguero (16’).

El partido no terminaba de decantarse para ninguno de los equipos hasta la media hora de juego. Egoitz, que leyó bien un pase a la espalda de la defensa y se anticipó a la carrera de Rodri, mantuvo el empate sin goles y Gerard Oliva lo rompió en el 28’.

Aquino envió un balón desde la esquina cortado en primera instancia por la defensa, la pelota caída del cielo fue de nuevo puesta en la línea de fondo por Marcos Herrera. Allí, Aquino controló y asistió a Oliva, que embocó como mandan los cánones del delantero para batir al portero (1-0).

El gol y la pausa de hidratación le sentaron bien a un San Fernando que encontraba más espacios y fue más preciso. De nuevo Egoitz se anticipó a un nuevo pase a la espalda en busca de Souley (38’) antes de que Aquino probase fortuna desde larga distancia (40’) en la última del primer tiempo.

El Betis Deportivo introdujo en el intermedio un once prácticamente nuevo. El San Fernando, por el contrario, mantuvo el mismo once del primer periodo. Egoitz atajó sin problemas el disparo de Reina (48’) y el San Fernando respondió con un saque de esquina de Aquino al primer palo que puso en problemas a la defensa con un cabezazo de Biabiany que no encontró portería (50’).

En la réplica, Arana le ganó la partida en el uno contra uno a Berto Rosas (51’) en unos momentos en los que el bloque azulino trataba de gestionar el arreón inicial del Betis. Biabiany tuvo en sus botas poco después el segundo, después de que Aquino se aprovechase de una indecisión en defensa y colgara un esférico al segundo palo que el francés remató desviado con la zurda (57’). Precisamente fue Aquino el que gozó, con una falta directa a la barrera, de la última oportunidad antes de hacer el relevo a la hora de juego.

El San Fernando formó en la última media hora con Egoitz, Xavi Estacio, Carlos Blanco, Iván Fernández, Víctor Ruiz, Fullana, David Ramos, Cheng, Nahuel, Yerai y Marcelo. El brasileño fue el primero de los once en inquietar la portería rival con un disparo desde la frontal en el 63’.

Los azulinos, con piernas más frescas por entonces, gozaron de varios acercamientos, sobre todo aprovechando la velocidad por la izquierda de Nahuel, que logró sacar varios centros y forzar córners que desahogaban a su equipo.

En el 69’ volvió a aparecer el Betis Deportivo. Berto Rosas sorteó la salida de Egoitz pero se quedó sin ángulo y mandó el balón por encima del larguero. Justo antes de la pausa de hidratación, una nueva diablura de Nahuel en colaboración con Víctor Ruiz generó peligro por la banda izquierda (71’).

Tras la pausa de hidratación, el filial bético apretó los dientes buscando empatar el partido. El San Fernando no se sentía del todo incómodo y buscaba una transición rápida para matar el partido desde la solidez en defensa. Iván Fernández cortó una buena internada de Ortiz por la derecha (81’) e Ismael tuvo varias acciones de peligro por el otro costado.

En el 84’ Vergaz remató desviado desde dentro del área un saque de esquina en la oportunidad más clara de los béticos excluyendo el gol del empate. En el 89’ Egoitz se vio sorprendido por una falta ligeramente escorada que Sorroche convirtió en el definitivo empate a uno.

Tercer partido de pretemporada completado para un San Fernando cuyo próximo amistoso lo disputará ya en La Isla, el próximo 5 de agosto ante el Marbella FC en el Iberoamericano.