Una ejemplar labor de inclusión

La Gala del Balón de Oro Futboleo 2025 celebró durante las pasadas fiestas navideñas una nueva noche inolvidable para el fútbol de la provincia de Cádiz, destacando la importante presencia de fútbol base provincial entre los nominados y ganadores de los premios Futboleo. Este evento, que premia y reconoce a los mejores talentos deportivos y valores humanos en el ámbito del fútbol gaditano, tuvo lugar en la Sala Momart Theatre de la capital, conocida por su ambiente festivo y por acoger eventos como éste, que superó los mil doscientos asistentes.

La tercera edición de esta gala fue un nuevo éxito, con una gran asistencia de futbolistas de base y de categorías genuine, entrenadores y aficionados que se congregaron para rendir homenaje a las figuras más destacadas del fútbol gaditano, según la elección de los socios y el equipo técnico de la revista Futboleo. La Diputación de Cádiz volvió a ser el patrocinador principal, apoyando esta iniciativa que promueve el desarrollo del deporte base y el fomento de valores como la inclusión y el respeto a la diversidad, un aspecto diferenciador y que convierten estos premios en algo tan especial.

La gala se caracterizó por un ambiente festivo, propiciado por una cuidada organización que incluyó espectáculos musicales y la participación de personalidades del mundo del deporte y la cultura, con el futbolista gaditano Chris Ramos como principal exponente. El periodista Juan Muñoz ejerció como presentador del evento, aportando su carisma y cercanía al acto, y estuvo acompañado por dos copresentadores inclusivos, quienes reafirmaron el objetivo de Futboleo de integrar y visibilizar diversos colectivos a través de la actividad deportiva.

El compromiso de la revista Futboleo con la difusión de valores positivos en el ámbito deportivo y social se tradujo en un evento donde todos los asistentes pudieron disfrutar de una velada llena de sorpresas y emociones. La participación activa de los jóvenes futbolistas y la comunidad en general demostró cómo el fútbol puede ser un vehículo para el cambio y la cohesión social.

En resumen, la Gala del Balón de Oro Futboleo 2025 se presentó como un evento crucial para el reconocimiento del talento provincial y el fomento de valores esenciales en el deporte.

En cuanto a los galardones, recibieron el Balón de Oro los jugadores Daniel Fariñas, en alevín; Miguel Ángel Delgado, en infantil; Martina Hernández, en femenina; Hugo Villegas, en benjamín; José Cárdeno, en fútbol sala, y Alberto Gil, en Genuine.

La Bota de Oro se la adjudicaron José Manuel Valle, en Genuine; Jesús Gaviño, en juvenil; Marco Brun, en la categoría Mejor gol a la vida.

El Guante de Oro lo ganaron Pablo Dorado, en prebenjamín; Miguel Casa, en alevín, y Álvaro García, en Genuine.

Además, Futboleo otorgó la Insisnia de Oro a los valores del deporte a Alejandro Cortés. Igualmente, recibieron un merecido reconocimiento la Diputación Provincial de Cádiz, patrocinador oficial del evento; Onda Cádiz TV, por su labor social y comunicativa en el fútbol base; la Subdelegación de Gobierno, a la mejor colaboración en coordinación de seguridad; José Antonio Fernández Acevedo, por su profesionalidad con los clubes; Bernardino Abad, por la promoción del fútbol inclusivo; la Policía Local de Cádiz, por su labor en el tráfico rodado y seguridad; Francisco Rodríguez Paramio, a la mejor labor altruista de clubes; José María Olivares, por sulabor formativa en el arbitraje; el IMD del Ayuntamiento, por su colaboración con el fútbol base; Julio Jiménez Claret, por su trayectoria en el fútbol base, y la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, como ejemplo de la mejor integración profesional inclusiva.