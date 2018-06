Todos los disponibles, a tope

El técnico del equipo aragonés estudia hacer dos o tres cambios

Néstor Pérez, entrenador del Ejea, se encuentra en el mismo punto que las últimas cinco temporada, disputando la fase de ascenso a Segunda B. Es su sexto play-off consecutivo. En declaraciones a Heraldo, Pérez admite que "es muy complicado conseguir el ascenso, pero ya les he dicho a los jugadores que todos hubiéramos firmado en el mes de julio estar a noventa minutos del ascenso". "Lo único que no nos vale es el empate a cero y perder, claro, pero esto no entra en nuestra cabeza". Del Cádiz B, apunta que "es un filial que lo han confeccionado para ascender de categoría". "Maneja bastante bien todas las facetas del juego". Tras señalar que "puede haber dos o tres cambios en el once, el técnico deja entrever qué Ejea se verá en El Rosal. "Un equipo que quiere el balón y que aprovecha las situaciones de contragolpe".