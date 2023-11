Digna derrota del Chiclana en la Copa del Rey (0-5)

Chiclana vivió su gran fiesta deportiva con un encuentro intenso, que cumplió el guion en cuanto a resultado -victoria clara visitante-, y también con la expectación que había generado: enorme ilusión, campo lleno y, en el plano deportivo, por lo que a los locales se refiere, un papel valiente, más que digno, plantándole cara a un conjunto de primer nivel en España y Europa en los últimos años. Perdió 0-5 ante un rival de calado.

El choque empezó con una enorme intensidad, con un Chiclana para nada impresionado por la talla del rival, jugándole de tú a tú y buscando portería cuando disponía de la pelota. Muy unidas las líneas, con la retaguardia adelantada, la estrategia funcionaba, el Villarreal no encontraba huecos. Suazo ya lo había anunciado: cada minuto que pasara con el partido igualado jugaba a favor del conjunto blanco.

A los ocho minutos llegó el primer test serio para el Chiclana, léase falta en la parte derecha del ataque amarillo que Trigueros colgó, pero que, pasada, no encontró rematador. Algo similar en el minuto 14, esta vez saque de esquina. La ventaja de los visitantes en el juego aéreo no se manifestaba. En esos minutos, Akhomach y Jaime protagonizaban el primer gran duelo individual, pero el hispano-marroquí no podía aún con el chiclanero. Los blancos hacían valer su fortaleza en vanguardia, la que le han llevado a encajar solo un gol en lo que llevamos de Liga.

Cumplido el primer cuarto de hora, con gritos de “sí se puede, sí se puede” en la grada, el guion del partido era el previsto. El Villarreal disponía del balón, el Chiclana, valiente e intenso, se defendía bien y no limitaba su ambición a la retaguardia, buscando la puerta de Reina e, incluso, cuando había saque de fondo, presionando muy arriba, lo que comportaba problemas para el Villarreal a la hora de sacar el balón, pero, junto con ello, el riesgo de dejar muchos espacios por parte de los locales.

A los 19 minutos, la calidad de Akhomach, que ya era dueño de la banda derecha, junto a la de Trigueros marcó la diferencia y abrió el tanteador, en jugada por la parte derecha del ataque visitante, tras saque de esquina, esta vez en corto. El gol, que podía haber hundido al Chiclana anímicamente, no lo hizo. El partido siguió con igualdad, con un Chiclana mostrando una de las señas de identidad de esta temporada, su seriedad, pero esta vez no ante un rival de División de Honor Andaluza, sino muy superior. Tanto así que en el 25, el Chiclana estuvo a punto de anotar, pero el balón se paseó ante Reina sin encontrar rematador.

Se jugaba más en campo visitante que local, con presión hasta el propio Reina, lo que provocó que quedaran espacios libres, que el Villarreal aprovechó para hacer el segundo. Buena jugada de Akhomach, que Jorge Pascual mandó a la red dentro desde el área pequeña. Y a partir de ahí el submarino sí fue dueño del partido. A los 33, Jorge, en boca de gol falló el tercero; a los 34, Fran sacó un balón que se colaba tras gran disparo del muy activo Akhomach. La elevada calidad de los castellonenses era suficiente para marcar distancias. Así llegó el tercero, al borde del descanso, tras jugada por la banda izquierda y remate, a placer, de Trigueros con la zurda desde dentro del área pequeña.

En la segunda parte, un comienzo similar al de la primera. Mucha intensidad en un Chiclana bien posicionado, valiente, ambicioso, con nuevos bríos delante tras la entrada de Dani, en busca del gol del honor; clara superioridad técnica y física del Villarreal, siempre con peligro cuando se acerca a la portería de Fran.

No obstante, la ocasión más clara fue para el Chiclana, en el 61, Dani se encontró con un balón dentro del área, pero no pudo sortear al último defensa antes de plantarse ante Reina. Siete minutos después, el propio Dani lanzó alto desde buena posición. Eran los mejores minutos ofensivos del Chiclana, ante un Villarreal, sorprendido que tenía que replegar líneas durante unos minutos.

La situación se truncó a los 72 minutos, cuando Trigueros anotó su tercer gol al transformar un dudoso penalti y, dos minutos después, cuando Álex Baena hizo el quinto. Visto lo que estaba sucediendo en esta segunda mitad, era un resultado injusto.

La superioridad técnica, la capacidad para marcar diferencias en los metros finales y la diferencia física entre unos y otros agrandaron determinaron el tanteador; la valentía, el no perderle nunca la cara al partido y el tratar de tú a tú durante no pocos minutos a un conjunto de nivel europeo, hicieron que el Chiclana mereciera más y que el castigo, esto es, la distancia en el tanteador, resultara excesiva.