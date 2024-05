Diego Ramírez, capitán del Chiclana: “Todo lo que rodea mi vida me lo ha dado la pelota”

Diego Ramírez recuerda bien cuando jugó su primer partido con la camiseta del Chiclana CF. “Fue en la temporada 2009/10, con Bolli como técnico. Mi sueño siempre había sido jugar con el Chiclana y ese sueño lo lograba entonces, fue una enorme emoción”.

Y Diego también recuerda, emocionado aún, el partido del domingo pasado, el último de su vida con la elástica blanca, con el brazalete rojo de capitán. Saltó al terreno de juego de la soleada mañana chiclanera con sus compañeros, excompañeros, familiares y amigos divididos en dos filas, haciéndole el pasillo de honor. Fútbol y vida, unidos. Porque el canterano blanco no separa ambos, han estado siempre vinculado desde que a los cuatro años se incorporó a la Escuela APA Sancti Petri.

Pregunta.- Usted siempre quiso ser futbolista, estuvo a punto de debutar de juvenil con el Chiclana y luego, en su tercer año como juvenil, ficha por el Rayo Vallecano. ¿Lo sintió cerca, sintió que se podía dedicar profesionalmente al balompié?

Respuesta.- Sí, fiché por el Rayo juvenil, donde me trataron magníficamente, y luego me marché a Portugal y, más tarde, al Dos Hermanas. Pero en ese momento me lesioné de la rodilla y sufrí un importante contratiempo, fueron ocho meses de baja.

Esa temporada la acabé jugando en el Chiclana Industrial, con el fin de recuperarme. De ahí, al filial del Cádiz, que entonces estaba entrenado por Jesús Casas, y luego en el Chiclana, siempre en este equipo, salvo pequeñas etapas en Conil y Arcos.

Cuando estaba en el Rayo me veía con capacidad, soy un futbolista constante, regular, sacrificado y eso me ha permitido alargar la carrera muchos años, estaba en un sitio que era un escaparate muy bonito, en Primera División Juvenil, con Real Madrid, Getafe, Atlético… En esos momentos pude conseguir algo, no sé si llegar a la elite…

Mi representante decidió que lo mejor era dejar el Rayo, aunque, a nivel personal, yo estaba encantado, hubiera pasado al Rayo B una vez terminada mi etapa de juvenil.

P.- ¿Qué ha sentido estos días, cuando sabía que esta prolongada etapa se terminaba, que no se volvería a vestir de corto con la elástica blanca?

R.- Muchísima emoción, la despedida fue inolvidable, con unos preparativos buenísimos, un pasillo con excompañeros, familiares, técnicos. De verdad, no me esperaba nada y fue una sorpresa muy emocionante. Un ambiente festivo muy bonito.

Las últimas semanas, los últimos días, me encontraba algo angustioso, viendo que se acerca el final, son muchos años como capitán, representando al Chiclana por toda Andalucía. Sentimientos de alegría y a la vez de tristeza.

P.- ¿Se sentía con fuerzas para seguir jugando o ha sido consciente de que le faltaban las fuerzas o la motivación?

R.- Me veo con fuerzas, me veo bien para seguir, pero el Chiclana lucha por objetivo del ascenso. Para estar ahí necesitas exigencia, sacrificio, y yo voy a tener un segundo niño en unos meses. Realmente, cuando estás en un proyecto deportivo como el Chiclana no disfrutas durante el fin de semana de la familia, estás pensando en el partido. Creo que lo he dado todo por el Chiclana, somos una plantilla muy comprometida. Pienso que era este el año de la retirada, el del 75 aniversario del club, el del enfrentamiento con un Primera División, el Villarreal, jugando por vez primera la Copa del Rey.

P.- No ha podido acabar celebrando el ascenso, anduvo cerca, pero tampoco esta temporada se logró.

R.- Sí, es una lástima que no hayamos ascendido directamente, pero es categoría complicada, tuvimos una racha de malos resultados, que nos perjudicó bastante. Hemos terminado cuartos, cerca del ascenso directo, es una temporada para estar orgulloso, desde luego, aunque no hayamos logrado el objetivo. No creo en la suerte, pienso que con el trabajo llegan los éxitos. Estamos con el objetivo de llegar a Tercera, algo que no conseguimos, quedándonos a las puertas, parece que el fútbol no es muy justo. El ascenso a División de Honor fue una alegría y, este año, por supuesto, la Copa del Rey, lo que ha vivido la ciudad. Cuando va llegando el final de la carrera saboreas más el día a día.

P. ¿No cree que Chiclana, con una población cercana a los 100 000 habitantes, con una poderosa cantera, con un nivel económico alto, debiera tener un equipo en una categoría superior?

R.-Estoy orgulloso con el trabajo de la nueva directiva. En lo deportivo no está costando el ascenso a Tercera, es verdad, pero se están asentando las bases para que tengamos frutos pronto, cada vez hay jugadores consagrados en la primera plantilla, futbolistas que nutren equipos de Primera y Segunda División. Si la línea sigue siendo buena, veremos los frutos. La bases de la primera plantilla es la mismade hace cinco o seis años.

En lo económico también está creciendo muchísimo, no se debe dinero, todo está al día. Tenemos instalaciones para entrenar buenas y, en cuanto a estructura de club, en Tercera hay pocos equipos que tengan la que tiene el Chiclana. A la fuerza, antes o después, debemos tener resultados.

P.- ¿Qué futuro deportivo le espera, va a seguir ligado al Chiclana CF?

R.- Hemos hablado directiva y yo, para que siga ligado al club, pero ahora son días de desconectar un poco, aunque mi idea es seguir vinculado al Chiclana. Tengo que verlo desde el punto de vista familiar, porque, como le comento, cuando empieza la próxima temporada, tendré el segundo niño. El club está en pleno crecimiento, lo conozco perfectamente, las cosas se están haciendo bien, el Chiclana es mi casa. Siempre hecompaginado jugar con ser monitor de escalas base, también podría realizar labores de enlace entre plantilla y directiva; en estos momentos no lo sé bien. Tengo muchos amigos en todos los ámbitos de la entidad.

P.- ¿Qué opinión le merece la respuesta de la afición en estos últimos años, donde parece que de nuevo vuelve a acercarse al Municipal?

R.- Hasta en eso está creciendo el club, la gente se había desengañado mucho porque las cosas se habían hecho irregularmente hace unos años. Ahora el aficionado se siente reflejado con la plantilla, que da todo por la camiseta, ves el Municipal con mucha gente, con mucho colorido, y cada vez con gente joven. Lo que viví este domingo me lo voy a llevar para toda la vida. Lo que sí le pediría a la afición es que siga confiando, ya que el trabajo se está haciendo, los frutos llegarán seguro.

P.- ¿Qué le ha dado el fútbol, qué cambiaría de su carrera deportiva?

R.-No cambio mi carrera para nada, con lo que te quedas es con las personas, mis amigos íntimos son la gente que me ha dado el fútbol, son antiguos compañeros que han entrado en mi vida como familia, como hermanos. En lo deportivo se puede llegar o no, le hablo de padres que creen que sus hijos serán Messi o Ronaldo, que eso es lo importante es la vida. Y no es así. Todo lo que rodea mi vida me lo ha dado la pelota,eso es más importante que poder dedicarte profesionalmente al fútbol.