La decisión salomónica no convence al San Fernando

No llueve nunca a gusto de todos y la medida que quiere tomar la Real Federación Española de Fútbol será debatida por todos los clubes antes de comprobarse si finalmente se lleva a cabo. Pero esta situación deja un futuro incierto; es más, las consecuencias no serían nada buenas para los equipos que componen la Segunda División B y la Tercera División principalmente.

El motivo fundamental es que el hecho de que haya ascensos pero no descensos implicaría que la temporada que viene, con casi total seguridad, habría grupos, en la categoría de bronce al menos, que se compondrían de 24 o 25 equipos, lo cual provocaría que la Liga fuese más larga, con el desgaste económico que conllevaría jugar más partidos, con más desplazamiento, más tiempo…

El San Fernando, con su presidente a la cabeza, lógicamente se ha pronunciado sobre la medida que se quiere tomar. Manuel Gómez Fontao Noly no se muerde la lengua al señalar que "el San Fernando se va a pronunciar manifestando que no se entiende que no haya descensos pero sí ascensos, pero que si hay una liguilla o unos play off el San Fernando tiene que estar ahí".

Posteriormente argumenta esa manifestación señalando que "vayamos por partes. Afrontar una temporada con 24 o 25 equipos es una locura porque, en un año donde presumiblemente va a haber una crisis mundial por lo que se está padeciendo, no se puede alargar la competición con al menos ocho partidos más. En segundo lugar, porque no habrá casi fechas disponibles para disputar esas jornadas. Y en tercero, porque los presupuestos, lógicamente, serán superiores y esa decisión afecta directamente al problema económico".

"Si al final hay una fase de ascenso, ya sea ‘play off’ o liguilla, nuestro equipo debe estar ahí"

Eso en cuanto a lo institucional, pero en lo puramente deportivo tampoco comprende que "si juegan los cuatro primeros clasificados, los que estamos a pocos puntos de poder entrar en play off en qué condiciones quedamos. Nosotros teníamos dos partidos seguidos en casa ante Córdoba y Cartagena que si se hubiesen dado de modo positivo hubiésemos estado entre los cuatro primeros. Mire, el fútbol es incierto y también es posible que hubiésemos terminado los novenos, pero a los hechos me remito y teníamos ganado el goal average a prácticamente los cuatro de arriba. De hecho, al Badajoz le ganamos los dos partidos, al Yeclano igual, empatamos en Cartagena, al que teníamos aún que recibir, y empatamos en Marbella, con el que jugaríamos en el último partido de Liga en casa. ¿Dónde se quedan nuestras opciones?”.

De la misma forma, Noly opina que "si se juega por el ascenso y no existen descensos, no hay equidad. ¿Por qué uno sí y otro no? Yo miraba la cara de mis jugadores, estando en la línea ascendente cuando se cortó la competición, y veía ojos de play-off, ilusión a raudales, y el San Fernando acatará lo que se decida, pero no sin protestar porque nosotros estábamos en una Liga histórica y nuestro sueño se ha desvanecido casi por completo".

En cuanto al hecho ya improbable de de que se reanude la competición, el presidente azulino indica que "es todo complicado, porque el San Fernando tiene que viajar a Talavera o Murcia y en estos momentos no hay alojamiento ni lugares para comer. La Segunda B es mucho más complicada que la Primera o la Segunda", afirma explicando que "en el fútbol profesional hay patrocinadores fijos y un dinero que entrará por televisión que es una millonada. Nosotros tenemos unos patrocinadores, de los que estamos orgullosos, pero que son empresas, autónomos y hosteleros que están pasando malos momentos y que, presumiblemente, no podrán cumplir con el pago del patrocinio, lo cual es normal. El problema deportivo se une al problema económico y lo cierto es que esto es un caos".

Para terminar, el mandamás isleño confiesa que "es una pena tener que hablar de estas cosas cuando se está muriendo gente y existe esta pandemia tan grande que nos afecta a todos. Por ello, desde el San Fernando, por encima de todo, solamente nos queda mandar muchos ánimos a todos los que están pasando malos momentos y nuestro apoyo incondicional para tantas y tantas familias que están sufriendo. Eso va por delante".