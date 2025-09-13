El debut del Virgili, la mejor cita tras ver el Cádiz CF-Eibar

El arranque del campeonato de Liga de Segunda División B de fútbol sala (grupo 5) ya tiene cita marcada en Cádiz. El CD Virgili Cádiz se mide este sábado, 13 de septiembre, al CFS Jumilla en el Pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, con el balón rodando a las 19:30 horas; con tiempo para acudir después del Cádiz-Eibar. La afición podrá estar presente con entradas a 5 euros la general y 2 euros la infantil. Además, en taquilla estarán disponibles los abonos de temporada, que en el año del 50º aniversario vienen acompañados de una bufanda conmemorativa que podrá recogerse desde el siguiente partido con listado nominativo.

Los abonos ofrecen varias fórmulas para que nadie se quede fuera. El 'Abono Panadero' cuesta 30 euros y está dirigido a mayores de 16 años. El 'Abono Panaderín', pensado para jóvenes de entre 10 y 16 años, se vende por 15 euros. También hay combinaciones especiales: el 'Pack Dúo Mini', que une un Abono Panadero y un Abono Panaderín, cuesta 40 euros; el 'Pack Pareja', con dos Abonos Panaderos, se fija en 55 euros; el 'Pack Familiar 1', con dos Abonos Panaderos y un Abono Panaderín, está disponible por 65 euros; y el 'Pack Familiar 2', que suma dos Abonos Panaderos y dos Abonos Panaderín, asciende a 75 euros.

El técnico gaditano, Juan Carlos Gálvez, puso voz a la previa recordando que "comienza el campeonato siendo muy especial el reencuentro después de muchos años con nuestra afición, esperamos poder brindarle muchas alegrías". Valoró la preparación con un mensaje claro: "Tras una pretemporada corta pero a su vez intensa y enriquecedora, llega el momento de la competición". Y añadió que "las sensaciones tanto en las sesiones de trabajo como en los encuentros amistosos han sido día a día muy positivas". "Eso no garantiza ganar el encuentro, pero sí es cierto que vamos con el aval de haber completado un buen trabajo para este inicio liguero".

Sobre los retos que llegan, el entrenador afirmó que "los objetivos para este curso son altos, pero nos centramos en los más inmediatos como son intentar sacar los tres puntos, hacer un juego atractivo y que nuestra afición salga contenta con nuestro trabajo". También se refirió al rival de estreno. "El Jumilla es un recién ascendido, pero como hemos podido ver en el scouting, seguro que nos pondrá muy complicado conseguir los tres puntos". Para este partido, Mario Santiago será baja por lesión.