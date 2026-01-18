Copa del Rey juvenil: El Cádiz CF sale goleado de Valdebebas (4-0)

Imagen del duelo entre blancos y amarillos en la ciudad deportiva madridista.

Adiós a la Copa del Rey para el Cádiz CF juvenil, que no tuvo opciones frente al Real Madrid (4-0) en el campo 7 de Valdebebas. La aventura de los amarillos acaba en los dieciseisavos de final del torneo.

Gabri Valero fue la estrella de su equipo y mete al juvenil A del Real Madrid en los octavos de final de Copa, en los que recibirá al Mallorca. El extremo fue un torbellino imparable desde la banda derecha y protagonizó el contundente triunfo madridista con un doblete de asistencias en los dos primeros goles.

Ya en la prolongación, dos golazos de Reyes y Enzo Alves completarían una goleada que reflejaba la gran superioridad del Madrid a lo largo de un partido en el que no dio opción alguna al Cádiz.

Con el 2-0, el Madrid cerró el partido a la perfección desde la posesión, sin descuidarse en la presión alta y anulando a los amarillos.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid (4): Javi Navarro; Guille González, Ferran Seco, Ariel (Mena, 74'), Lezcano; Pol Durán, Beto, Carlos Díez (Viega, 74'); Gabri Valero (Reyes, 84'), Barroso (Enzo Alves, 74') y Adri Pérez (Liberto, 55').

Cádiz CF (0): Aitor García; Hilarion, Beltrán, César, Rivera; David Barroso, Samu (Saban, 60’); Moi (Gavilán, 60’), Hugo (Pedro García, 77’), Abel; y Kattah (Baldo García, 60’).

Goles: 1-0 (31') Adri Pérez. 2-0 (51') Ariel Nkoghe. 3-0 (90') Reyes. 4-0 (92') Enzo Alves.

Árbitro: Abraham Belloso Rivero (Madrid).

Estadio: Campo 7 de la Ciudad Real Madrid (Valdebebas).