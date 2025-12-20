La Copa África, en hora española
La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 reunirá a las principales selecciones del continente en un intenso calendario que se disputará entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Con sedes repartidas por todo el país y horarios en CET, el torneo promete emoción desde la fase de grupos hasta la gran final en Rabat. A continuación, se detalla el calendario completo con todos los partidos destacados en negrita.
Fase de grupos
Domingo 21 de diciembre de 2025
Grupo A: Marruecos – Comoras – 20:00. Estadio Moulay Abdellah (Rabat)
Lunes 22 de diciembre de 2025
Grupo A: Malí – Zambia – 15:00. Estadio Adrar de Agadir
Grupo B: Sudáfrica – Angola – 18:00. Gran Estadio de Marrakech
Grupo B: Egipto – Zimbabue – 21:00. Estadio Mohammed V (Casablanca)
Martes 23 de diciembre de 2025
Grupo D: RD Congo – Benín – 13:30. Estadio Al Barid (Rabat)
Grupo D: Senegal – Botsuana – 16:00. Estadio de Tánger
Grupo C: Nigeria – Tanzania – 18:30. Estadio de Fez
Grupo C: Túnez – Uganda – 21:00. Estadio Olímpico de Rabat
Miércoles 24 de diciembre de 2025
Grupo E: Burkina Faso – Guinea Ecuatorial – 13:30. Estadio Mohammed V (Casablanca)
Grupo E: Argelia – Sudán – 16:00. Estadio Moulay Hassan (Rabat)
Grupo F: Costa de Marfil – Mozambique – 18:30. Gran Estadio de Marrakech
Grupo F: Camerún – Gabón – 21:00. Estadio Mohammed V
Viernes 26 de diciembre de 2025
Grupo B: Angola – Zimbabue – 13:30. Gran Estadio de Marrakech
Grupo B: Egipto – Sudáfrica – 16:00. Estadio Adrar de Agadir
Grupo A: Zambia – Comoras – 18:30. Estadio Mohammed V
Grupo A: Marruecos – Malí – 21:00. Estadio Moulay Abdellah
Sábado 27 de diciembre de 2025
Grupo D: Benín – Botsuana – 13:30. Estadio Olímpico de Rabat
Grupo D: Senegal – RD Congo – 16:00. Estadio de Tánger
Grupo C: Uganda – Tanzania – 18:30. Estadio Al Barid
Grupo C: Nigeria – Túnez – 21:00. Estadio de Fez
Domingo 28 de diciembre de 2025
Grupo F: Gabón – Mozambique – 13:30. Estadio de Agadir
Grupo E: Guinea Ecuatorial – Sudán – 16:00. Estadio Mohammed V
Grupo E: Argelia – Burkina Faso – 18:30. Estadio Moulay Hassan
Grupo F: Costa de Marfil – Camerún – 21:00. Gran Estadio de Marrakech
Lunes 29 de diciembre de 2025
Grupo B: Zimbabue – Sudáfrica – 17:00. Gran Estadio de Marrakech
Grupo B: Angola – Egipto – 17:00. Estadio de Agadir
Grupo A: Zambia – Marruecos – 20:00. Estadio Moulay Abdellah
Grupo A: Comoras – Malí – 20:00. Estadio Mohammed V
Martes 30 de diciembre de 2025
Grupo C: Uganda – Nigeria – 17:00. Estadio de Fez
Grupo C: Tanzania – Túnez – 17:00. Estadio Olímpico de Rabat
Grupo D: Botsuana – RD Congo – 20:00. Estadio Al Barid
Grupo D: Benín – Senegal – 20:00. Estadio de Tánger
Miércoles 31 de diciembre de 2025
Grupo E: Guinea Ecuatorial – Argelia – 17:00. Estadio Moulay Hassan
Grupo E: Sudán – Burkina Faso – 17:00. Estadio Mohammed V
Grupo F: Gabón – Costa de Marfil – 20:00. Gran Estadio de Marrakech
Grupo F: Mozambique – Camerún – 20:00. Estadio de Agadir
Octavos de final
Sábado 3 de enero de 2026
P37: 1.º D vs 3.º B/E/F – 17:00. Estadio de Tánger
P38: 2.º Grupo A vs 2.º C – 20:00. Estadio Mohammed V
Domingo 4 de enero de 2026
P39: 1.º A vs 3.º C/D/E – 17:00. Estadio Moulay Abdellah
P40: 2.º B vs 2.º F – 20:00. Estadio Al Barid
Lunes 5 de enero de 2026
P41: 1.º B vs 3.º A/C/D – 17:00. Estadio de Agadir
P42: 1.º C vs 3.º A/B/F – 20:00. Estadio de Fez
Martes 6 de enero de 2026
P43: 1.º E vs 2.º D – 17:00. Estadio Moulay Hassan
P44: 1.º F vs 2.º E – 20:00. Gran Estadio de Marrakech
CUARTOS DE FINAL
Viernes 9 de enero de 2026
P45 – 17:00. Estadio de Tánger
P46 – 20:00. Estadio Moulay Abdellah
Sábado 10 de enero de 2026
P47 – 17:00. Estadio de Marrakech
P48 – 20:00. Estadio de Agadir
Semifinales
Miércoles 14 de enero de 2026
P49 – 18:00. Estadio de Tánger
P50 – 21:00. Estadio Moulay Abdellah
Tercer y cuarto puesto
Sábado 17 de enero de 2026
Partido por el tercer puesto – 17:00. Estadio Mohammed V
Final
Domingo 18 de enero de 2026
Final de la Copa Africana de Naciones – 20:00. Estadio Moulay Abdellah
También te puede interesar
Lo último