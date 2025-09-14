El Conil tiene que dar por bueno el punto ante el Bollullos (1-1)

El Conil tiene que dar por bueno el primer punto de la temporada en un encuentro complicado contra el Bollullos. Y es que el equipo onubense desperdició un penalti que pudo cambiar el rumbo de los acontecimientos. De ahí el sabor amargo para el Bollullos. El equipo de Antonio Calle no pasó del empate en un partido que pudo hasta ganar.

A los condales le pesó el encuentro del pasado miércoles en Copa Federación frente al Huétor Tájar y fue de menos a más y fue el Conil quien dominó los primeros compases acercándose con claras intenciones de hacer gol.

Aun así, Centurión no estuvo en apuros aunque sería el cuadro local quien se adelantaría con un gol de Saúl Romero tras una contra. El Bollullos reaccionó y generó alguna ocasión. Antes del descanso, los de Antonio Calle hicieron el gol del empate. Andrés Pavón fue el encargado de igualar el marcador. Tuvo margen para más antes de marcharse al túnel de vestuario pero un imperial Navas, guardameta del Conil, hizo un paradón ante el cabezazo de Fernando Vargas.

Hubo cambios en el banquillo bollullero. Quintero sustituyó a Jorge Ceballos para afrontar la segunda mitad y se notó sobre el terreno de juego. Los visitantes comenzaron a generar más peligro.

Navas salvó a los suyos del segundo tanto del Bollullos con una gran intervención ante el remate de cabeza de Fernando Vargas. Minutos después, los de Calle tuvieron el partido en su mano. Penalti sobre Manu Romero. Chama fue el encargado de lanzarlo, pero Navas lo detuvo. La segunda diana del Bollullos pudo llegar pero les faltó atino a sus atacantes. No pudo ser.

El Conil demostró tener buena 'chapa' para resistir las embestidas de su rival, así como que disfrutó de la garantía de tener un cancerbero como Navas, que lo detuvo todo.

El próximo fin de semana el equipo de Jesule tendrá un duro test en el campo del Ciudad de Lucena, uno de los grandes aspirantes al ascenso.

Ficha técnica

Conil (1): Navas; Antonio David, Ramón García (Víctor Olmo, 46'), Diego Melli, Ezequiel León, Cristian Orihuela, Germán Peinado, Acosta (José Cruz, 85′), Cuervi (De Rueda, 67′), Álvaro Belizón, Saúl Romero.

Bollullos (1): Centurión; Juan Becken, Andrés Pavón, John Castillo, Juan Carlos Cerpa, Antolín (Moi Becken, 87′), Manuel Jesús Cerpa, Fidel (Manu Romero, 61′), Chama (Kwasi Morgan, 87′), Fernando Vargas, Jorge Ceballos (Quintero, 53′).

Goles: 1-0 (24') Saúl Romero. 1-1 (44') Andrés Pavón.

Árbitro: José Manuel Viñolo Payán. Amonestó a Acosta (83′), Víctor Olmo (89′) y Diego Melli (89′), por el Conil; y a John Castillo (85′), Manuel Jesús Cerpa (89′) y Manu Romero (89′), por el Bollullos.

Incidencias: Segunda jornada en el grupo X de Tercera Federación en el remozado campo Pérez Ureba.