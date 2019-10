La competición B del San Fernando sale a escena

El San Fernando afrontará este jueves, de manera injusta, una competición cuyo desemboque es el poder jugar la Copa del Rey, algo que el equipo azulino tendría que disputar, de manera directa y por méritos realizados en la pasada campaña. Y es que nadie se explica cómo el equipo de La Isla, que fue el mejor clasificado inmediatamente después de los que lograron entrar en la competición del KO, no ha sido incluida en la misma ocupando la plaza del Reus que, en un principio, se le respetó entrar en la Copa a pesar de que el año pasado fue expulsado de Segunda A pero que incluso ha desaparecido y no lo hará en Tercera siquiera.Por ello, esa vacante ha quedado desierta, de momento, y no se le ha querido dar a un equipo que tendrá que competir en la Copa Federación e intentar llegar a la final de su grupo para poder jugar la ansiada Copa del Rey.

A partir de las ocho y media, el rival a batir será el Arroyo, primer equipo que le ha tocado en liza a los de Tito García Sanjuán que ayer, definitivamente, estalló ante la situación que padecen sus jugadores y cuadro técnico entorno al campo de Bahía Sur.

El técnico azulino, en la previa, dejó a las claras que "tenemos el peor campo de España de Segunda B y el problema es que no mejora. Es indignante que llevemos 65 entrenamientos y solamente hayamos podido entrenar en nuestro campo en una ocasión y, en cima, se nos achaque que ha empeorado por ese motivo, es inadmisible y estamos hartos ya de esta situación. Tenemos que hacer 120 kilómetros para entrenar todos los días y hay ocasiones en el que no tenemos, como ha ocurrido hoy (por ayer), ni siquiera vestuario para podernos cambiar y lo tenemos que hacer en la calle. La situación es para denunciarla".

Lo que sí parece claro es que hoy en el maltrecho césped del Iberoamericano saldrán los que, habitualmente no juegan y, por ello, se podrá ver en acción a jugadores como el cancerbero Lefteris Astras, o el central Moisés García, al portugués Pedro Carneiro o a los delanteros Attis y David Toro.

Cabe señalar que el vencedor de este partido jugará ante el que logre la victoria del choque entre la Balona y el Conquense, que también se jugará hoy. Cabe indicar que los socios tienen entrada gratuita al encuentro.