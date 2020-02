El piloto chiclanero José Antonio Butrón emprende viaje este jueves hacia Inglaterra, donde volverá a participar en un gran premio puntuable para el Campeonato del Mundo de MXGP, cilindrada reina del motocross, después de casi 11 meses apartado de las competiciones mundialistas por culpa de un grave accidente que sufrió a mediados de abril durante unos entrenamientos privados de su equipo en la República Checa.

El gaditano figurará este fin de semana entre los participantes en la primera prueba del calendario, un Gran Premio de Gran Bretaña que tendrá como escenario el circuito de Matterley Basin. Lo hará como piloto del JD KTM Gunnex Racing Team, equipo checo que le renovó para este 2020 poco después del referido accidente, en el que la culpa no fue del español sino de un fallo mecánico de la moto.

Para ir adquiriendo la forma perdida por los meses de inactividad competitiva, Butrón se ha dedicado en lo poco que va de año a disputar carreras puntuables para el Nacional, el Andaluz o el Interprovincial Sevilla-Cádiz-Huelva. En lo que respecta al Campeonato de España marcha tercero en la general tras las pruebas de Albaida y Talavera de la Reina, en cada una de las cuales obtuvo un tercer lugar y un cuarto.

El chiclanero, que permaneció seis meses sin poder tocar una moto tras el accidente y la consiguiente intervención quirúrgica, reconoce que "todavía no me encuentro al cien por cien. No se trata de un proceso fácil porque sigo teniendo los tornillos en el tobillo y no me los quitarán hasta octubre, una vez que acabe esta temporada. Me toca sufrir tanto física como mentalmente. Estoy progresando pero será el año más duro de mi carrera".

A su imperfecto estado físico se une que "el nivel de la competición vuelve a subir esta temporada debido a que dan el salto de categoría varios de los mejores pilotos de MX2 de la pasada campaña, entre ellos Jorge Prado, el campeón".

Los objetivos que se marca son "quedar entre los 15 primeros en esta primera parte del Mundial, puntuando en todas las mangas. Más adelante pensaría en ir haciendo puestos del top 10, un reto real. Acabar entre los 12 primeros de la general sería todo un logro".

El estado anímico sí parece idóneo: "De moral ando bien, siempre positivo. Hay cosas peores por ahí. Además, voy a ser padre dentro de un par de meses. A ver si sacamos un buen piloto".