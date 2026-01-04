El Chiclana pesca en Pozoblanco (2-2) a pesar de acabar con nueve

El inicio de 2026 para el Chiclana CF llegó con un laborioso empate (2-2) en un encuentro que se fue complicando por las dos ventajas en el marcador del Pozoblanco y por el hecho de que los gaditanos acabaron con dos expulsados. Este partido era el estreno del centenario del club local.

El primer periodo resultó entretenido porque los dos equipos se repartieron el dominio y las ocasiones. Se produjeron avisos en ambas porterías, siendo muy peligroso el de Mawi (26') que se topó con una doble parada de Jerry.

Los primeros goles llegaron en el tramo final de la primera parte. Diawara se encargó de abrir la cuenta después de transformar un penalti por un derribo claro a Abizanda. Sin embargo, los chiclaneros no bajaron los brazos y lo demostró Carri con un chut que superó a Jerry.

En el segundo periodo el equipo cordobés de nuevo tomó ventaja en el marcador gracias a Abizanda. Este tanto y la expulsión de Ángel Martínez pusieron las cosas muy complicadas a los de Alfonso Cortijo. Todo ello con Kilian teniendo en sus botas el tercero hasta que se topó con Brian. No lo hizo y Samuel, en un córner, puso el definitivo empate a dos.

De aquí al final, ocasiones para los dos equipos y otra expulsión en el Chiclana CF, esa vez con Pecci como protagonista, que tuvo que remar el doble para quedarse con un punto.

FICHA TÉCNICA

Pozoblanco (2): Jerry; Kilian, Juan Luna (Mario, m. 87), Rafa Manosalva, Arnau (Marcos Soler, m. 72); Diawara, David García, Hugo Suescum (Sarr, m. 72), Vargas; Abizanda y Fran Gómez.

Chiclana CF (2): Brian; Samuel, Jaime, Pecci, Ángel; Maqueda, Javi Pérez; Sergio (Álex Bernal, 57), Mawi (Lacida, m.74), Carri (Santana, m. 87) y Dani Guerrero (Joel, m. 87).

Goles: 1-0 (38') Diawara, de penalti. 1-1 (43') Carri. 2-1 (57') Abizanda. 2-2 (67') Samuel.

Árbitro: Crespo Moya (malagueño). Expulsó por doble amarilla a Ángel (62') y con roja directa a Pecci (89'), por el Chiclana. Amonestó a Rafa Manosalva y Luna, del Pozoblanco; y a Jaime, Samuel, Sergio, Maqueda, Brian y Javi Pérez, por el Chiclana.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimosexta jornada de liga del grupo X de Tercera Federación, disputado en el estadio Nuestra Señora de Luna.