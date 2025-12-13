El Chiclana CF tiene una salida con trampa

La 14ª jornada de Liga lleva este domingo al Chiclana Club de Fútbol a Castilleja de la Cuesta (12:30 horas), donde tendrá que hacer frente a una salida con aroma de trampa. El equipo sevillano está en penúltima posición y algo descolgado de la zona de permanencia. Pero, sin embargo, la pasada jornada fue capaz de ponerse 0-2 en Conil a pesar de que al final se tuvo que conformar con un empate.

La semana en el equipo chiclanero ha estado marcada por la despedida de Rafa Aragón Natera, que abandona el club ante la falta de oportunidades. El atacante acumulaba solo 91 minutos después de 13 partidos.

Alfonso Cortijo ha dado a conocer la convocatoria para esta salida, que esta compuesta por los siguientes jugadores: Brian, Óscar, Jaime, Sergio, Javi Pérez, Dani Guerrero, Mawi, Maqueda, Pecci, Joel, Pascual, Lacida, Ángel Martínez, Carri, Álex Bernal, Marcos Herrera, Santana y Samuel.

El Chiclana CF viene de vencer 2-1 al Coria en un partido trabajo y de gran dificultad ante el colista.