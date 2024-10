El Chiclana CF recibirá a Osasuna el miércoles 30 a las siete de la tarde

Ya hay día y hora para el segundo partido oficial del Chiclana CF ante un equipo de Primera División. El año pasado fue ante el Villarreal, esta temporada, frente al Atlético Osasuna, hasta ahora equipo revelación de la Liga, quinto clasificado y el único que ha logrado vencer al Barcelona (4-2).

El Chiclana recibirá al Atlético Osasuna el miércoles 30 de octubre a las siete de la tarde, un choque que será transmitido por Movistar+.

Todo parece indicar que no solo se repetirá la fiesta ante el Villarreal del año pasado, sino que esta puede ser mayor aun. La expectación en la ciudad para el encuentro es ya grande, cuando apenas ha pasado un día desde que se celebrase el sorteo. Ver de nuevo a un equipo de Primera División, una escuadra que, además, está muy en forma, es un aliciente para cualquier chiclanero amante del deporte, a los que habrá que sumar aficionados de las ciudades del entorno. En la edición anterior el Villarreal visitó el Municipal estando en horas bajas, todo lo contrario que Osasuna.

Pero hay un dato más: el día 1 de noviembre es festivo, por lo que habrá quien aproveche el puente para tomar unos días de asueto. Y Chiclana es, como de sobra es sabido, un destino de primer nivel nacional desde el punto de vista turístico. Será por ello o porque la afición rojilla está entregada con su equipo este año (se agotaron los 20.000 carnés de socios), que la entidad blanca ya ha recibido las primeras solicitudes de entradas por parte de aficionados de Osasuna.

Ante el Villarreal, el Chiclana colocó gradas supletorias en ambos fondos, lo que posibilitó que en al Municipal accedieran cerca de 6000 personas, la entrada más importante de los 75 años de historia del club. No obstante, hubo aficionados que se quedaron fuera, al haberse agotado todo el papel. Esta historia podría repetirse también este año, más si llegan aficionados desde Navarra, puesto que el Villarreal no desplazó a ningún seguidor a Chiclana.

Según comentó a este medio el presidente, Juan Luis Rojo, en breve se conocerán todos los datos sobre la venta de entradas que, como el año pasado, se expenderán en la propia entidad y también en establecimientos comerciales y hosteleros de la localidad.

El presidente lamentó que debido al apagón en el partido ante el CD Melilla el aficionado, que en gran parte se había marchado ya del Municipal, no pudiera celebrar con su equipo una nueva e histórica clasificación para medirse a un Primera en la Copa del Rey. El problema no fue de las instalaciones deportivas, sino de todo el entorno. En principio, es un inconveniente que no puede repetirse en el encuentro ante el Osasuna, puesto que habrá generadores disponibles.

En el choque ante el Villarreal, la organización rayó la perfección, después de que durante semanas el club trabajase para dotar al Municipal de todas las condiciones precisas para un encuentro oficial de estas características. El desafío se saldó con un enorme éxito desde todos los puntos de vista organizativos, un dato muy a tener en cuenta teniendo en cuenta que las instalaciones son muy antiguas, tienen 74 años (un día antes del encuentro ante el Osasuna será su aniversario, ya que el Municipal se inauguró el 29 de octubre de 1950, dos años después de la fundación el Chiclana).

Para el encuentro ante los navarros, el club de la calle Goya pondrá a la venta, como ante el Villarreal, diversos productos recordatorios del partido, como camisetas, bufandas, etcétera. La directiva está trabajando, además, en otros souvenirs, buscando la originalidad y vinculándolos al equipo que visitará el Municipal.