El Chiclana CF, que recibe al colista, ficha a José Manuel Santana

El Chiclana CF hace frente a la 13ª jornada recibiendo en casa al Coria (12:00 horas), que es colista del grupo X de Tercera. El equipo de Alfonso Cortijo huye de cualquier tipo de confianza.

Sin duda se trata de una gran oportunidad para que el equipo blanco recupere el tono y la senda victoriosa perdida en Ceuta (3-1) y que exista un crecimiento que otorgue confianza a efectos clasificatorios.

La gran novedad en los chiclaneros es el fichaje de José Manuel Santana, que se incorpora procedente del Xerez DFC. Se trata de un centrocampista de 21 años.

Pese a su juventud, Santana ya sabe lo que es competir en Segunda Federación, mostrando una personalidad y madurez propias de un jugador llamado a ser importante. Equilibrio, fortaleza y lectura de juego para dar solidez al centro del campo, es todo lo que aporta esta cara nueva para la plantilla que dirige Alfonso Cortijo.

Jugador dinámico, con gran golpeo de balón, capaz de aparecer en zonas ofensivas gracias a su calidad y físico. Un refuerzo de presente y futuro que llega para aportar energía y jerarquía al equipo blanco esta temporada.