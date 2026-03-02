El Chiclana CF no frena su caída tras el palo del Utrera (0-2)

El Chiclana CF se pegó un batacazo importante ante el Utrera, que llegó al Municipal como una presa, a priori, fácil y acabó llevándose el triunfo (0-2). La herida es importante en los blancos por la derrota ante un rival en zona de descenso. Además, son ya seis partidos sin ganar.

Un gol en cada periodo, el primero en un testarazo muy cómodo de Molero, bastó al conjunto sevillano para imponerse con facilidad debido a la escasa oposición de los locales.

Desde la grada se palpaba el malestar por el bajón que ha dado el Chiclana CF cuando llegan los puntos de la verdad. Y es que la afición soñaba con ver al equipo dando otras sensaciones sobre el verde.

El miércoles 4 de marzo el conjunto de Alfonso Cortijo tiene una nueva oportunidad en el choque aplazado en el Municipal contra el Bollullos (19:00 horas).