El Chiclana CF golea al Córdoba B en los primeros diez minutos (4-1)

El Chiclana CF pasó por encima del Córdoba B (4-1), y para conseguirlo le bastaron diez minutos, los primeros del encuentro. La locura se apoderó del partido nada más empezar a rodar el esférico. Tanto que en el primer minuto un lanzamiento lejano de Javi Pérez abrió la cuenta, eso sí tras desviar la trayectoria el cordobesista Josema.

Y ahí no quedó la cosa porque tres minutos después Damián no recepcionó bien un centro y el esférico le quedó claro a Maqueda para fijar el segundo. El Córdoba B estaba ko y no se había enterado de que el encuentro había comenzado. Lo aprovechó el Chiclana CF para seguir buscando sangre, y fue de esa manera como Dani Guerrero resolvió una contra de Ale Bernal.

No había acabado el castigo blanco. Y así lo demostró Mawi en un mano a mano en el que es infalible y elevó el 4-0 en diez minutos mientras la masa social chiclanera se frotaba los ojos desde las gradas. Nunca se puede decir que un partido está sentenciado, con 80 minutos por jugar, pero el Córdoba B lo tenía todo en contra.

El gol visitante a las puertas del descanso varió poco la decoración porque al conjunto de Alfonso Cortijo le bastaba con tener controlado los ataques del rival y esperar algún espacio a la contra para ampliar el marcador. Y de esa forma se alcanzó el final del choque con tres puntos asegurados en el minuto 10 de un Chiclana muy efectivo.