El Chiclana CF gana sufriendo y el Conil pincha en casa

La 13ª jornada de Liga presentaba para el Chiclana CF y el Conil rivales, en teoría, asequibles, pero el desarrollo de los partidos mostró otra historia. Triunfo de los blancos (2-1) y tablas de los amarillos (2-2).

El Chiclana sufrió de lo lindo para vencer 2-1 al colista Coria. Todo se resolvió en la segunda parte con los goles de Dani Guerrero (penalti) y del Coria, y el decisivo de Mawi para dejar los puntos en casa. El equipo de Alfonso Cortijo se coloca en la zona templadaa de la clasificación, más cerca de la zona de play-off que de los puestos de descenso.

Por su parte, el Conil tiró de máximo esfuerzo cuando se vio a los 56 minutos perdiendo 0-2 en el Pérez Ureba ante el Castilleja. Toda una sorpresa por ser un adversario de la zona baja.

Pero los de Jesule reaccionaron a tiempo para que José Cruz (59’) y Olmo (81’) igualaran el electrónico para que los conileños se quedaran con el premio menor (2-2) y dejaran escapar una ocasión para crecer.