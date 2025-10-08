Chiclana acoge el torneo anual de la APD de Cádiz

Chiclana acogió un año más el torneo de fútbol sala organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Cádiz (APD Cádiz). Dos equipos de periodistas deportivos gaditanos y allegados disputaron días pasados el torneo anual que esta entidad celebra en estas fechas.

El encuentro se celebró en el Pabellón Ciudad de Chiclana, que. además, acoge la sede del colectivo en virtud del convenio vigente entre el Ayuntamiento de Chiclana y la APD Cádiz.

Representantes de la prensa deportiva escrita, radiofónica y televisiva de diversos puntos de la provincia se vieron las caras en la pista del pabellón. Durante una mañana aparcaron sus habituales labores de cronistas para convertirse en los protagonistas de un evento deportivo que finalizó por un ajustado marcador de 5-4.

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana, Isabel María Butrón García, dio la bienvenida a los miembros de la APD Cádiz, que agradeció su colaboración un año más para la celebración de este encuentro.