Las chicas del Cádiz CF tumban al Discóbolo La Torre (2-0)

En la mañana de hoy el Cádiz CF femenino disputó su quinto partido de Liga de la temporada 2022-23. El equipo amarillo recibió al Discóbolo La Torre en las instalaciones de El Rosal para la disputa de la 5ª jornada del grupo V de Primera Nacional.

El partido comenzó con mucha igualdad, con un Cádiz CF bien plantado que tenía más dominio del juego aunque sin crear ocasiones. Alguna tímida llegada al área visitante pero sin llegar a concretar ninguna acción de peligro. El Discóbolo, por su parte, estaba en un bloque bajo haciéndose fuerte atrás pero sin prorrogarse apenas en ataque. En el 17’, un remate de cabeza de Eva a la salida de un córner se marchaba por encima por poco. El Cádiz dominaba, pero una indecisión entre Sheila y Eva a punto estuvo de convertirse en el 0-1. Llegando al minuto 39 de la primera parte, un gran córner botado por Noemí era cabeceado por Carmen Santana para poner el primero. Un martillazo de la defensa central que ponía el 1-0 en el marcador. Con este resultado nos iríamos al descanso.

La segunda parte empezaría de la misma manera que terminó la primera. El Cádiz CF salió a buscar el segundo desde el primer momento. El Discóbolo no era capaz de enlazar jugadas de peligro e inquietar a Sheila. El partido era controlado por las amarillas, pero la poca distancia en el marcador hacía que el partido no se cerrase y el Discóbolo tuviera sus opciones. Fruto de ello, un centro raso que se paseó por el área chica cadista que metió el susto a las locales sobre el minuto 70. A partir de ahí, las cadistas estuvieron cerca del segundo con una oportunidad de Noelia y otra de María García. No fue hasta el 88’ cuando Valeria, tras una espectacular jugada de Ana Pacheco, fusilaba a la portera local y su disparo entraba por la escuadra para poner el definitivo 2-0.

El Cádiz CF femenino consigue con justicia la segunda victoria de la temporada tras vencer a un gran rival, que no había perdido hasta el día de hoy. Las amarillas se mostraron muy serias y sólidas durante los 90 minutos, teniendo el partido controlado en casi todo el momento y sumando tres puntos muy necesarios ante su gente.