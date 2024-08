Música de Cádiz en los Juegos Olímpicos de París: así ha sonado 'El Barrio' y Rosario Cádiz en el ejercicio de la gimnasta Alba Bautista

Cádiz ha estado este jueves muy presente en los Juegos Olímpicos de París gracias a su música. Y es que la gimnasta Alba Bautista, que debutaba en la competición individual de gimnasia rítmica, ha elegido para su ejercicio de mazas temas de dos representantes gaditanos más que conocidos y reconocidos: El Barrio y Rosario Cádiz.

En un deporte en el que la música de los ejercicios tiene una importancia fundamental, para acompañar los movimientos y remarcar la expresividad de las gimnastas, el himno de los barrieros 'Orgullo', ha sido la banda sonora de la segunda parte de su coreografía, una de las grandes canciones de José Luis Figueredo. El inicio del ejercicio ha sido con 'El Amor', la marcha de Rosario Cádiz que inicia uno de los grandes éxitos de C Tangana, 'Demasiadas Mujeres'. Dos muestras del talento gaditano para mostar en París junto al de la joven deportista aragonesa.

Alba Bautista se estrenaba en unos juegos olímpicos y no ha conseguido entrar en la final de la compaetición, quedando en el puesto número 20. Como ha comentado a los medios, se quedo "en shock" tras el primer error, con la pelota, y ya no pudo reaccionar en el resto de aparatos. Tampoco lo ha conseguido su compañera de la delegación española Polina Berezina, que también debutaba y ha quedado en 15 posición.