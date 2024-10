El Cádiz CF Mirandilla, a por todas a Torremolinos

La sexta jornada de Liga en el grupo 4 de Segunda Federación lleva al Cádiz CF Mirandilla al feudo del Juventud de Torremolinos, donde el filial se juega este sábado (17:00 horas) algo más que tres puntos después de tres derrotas consecutivas, dos de ellas con un marcador amplio.

No acaba de arrancar el proyecto de Juanma Cruz y lo cierto es que hubo encuentros en los que el castigo resultó excesivo después de ver el desarrollo del juego. Sin ir más lejos, en el 0-4 ante el Estepona, desperdicia hasta tres ocasiones clarísimas que hubieran cambiado el desarrollo del juego y el marcador. La juventud y la inexperiencia siguen siendo un lastre para un equipo que tiene que quitarse esas ataduras.

Para la cita en la localidad malagueña es baja Javirro, que fue expulsado el pasado fin de semana. El Cádiz CF Mirandilla tendrá enfrente a un Juventud de Torremolinos que ha sumado seis puntos de 15 posibles, que entrena el ex cadista Antonio Calderón y del que forma parte como delantero Iban Ribeiro, hijo pequeño de Armando, el inolvidable portero del Cádiz CF.

Juanma Cruz habla de cómo llega su equipo. "La semana está siendo buena. Sé que venimos de un momento difícil por los resultados, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos fuertes porque creemos que podemos cambiar la dinámica en la que estamos ahora. El otro día tuvimos un resultado muy difícil, pero creo que fue muy muy duro para lo que se vio en el campo. Creo que estamos mejorando, a pesar del resultado que tuvimos, y vamos a seguir apretando porque creemos que podemos conseguir sacar esto adelante".

El gaditano insiste en el objetivo de la mejora, especialmente corregir errores. "Nosotros sabemos que hay cosas que no estamos haciendo bien, por eso se nos están escapando los partidos, y ahí es donde estamos intentando apretar y creo que es cuestión de que llegue ese partido que ganemos para que cojamos confianza, que el equipo se suelte y en eso estamos, en apretar en esos detalles que no estamos teniendo y que no nos vayamos del partido como nos fuimos, por ejemplo, en el último partido, porque hasta el minuto 70-75 creo que hicimos un partido para haberlo ganado, a pesar del resultado. Cualquiera que escuche esto no se lo puede creer, pero fue la realidad que yo vi en el campo".

Valoración del Juventud de Torremolinos. "Como casi todos los de esta categoría, es un equipo que juega bien, que intenta ser dominador, que se adapta a todas las circunstancias del juego, que ha empezado bien, a pesar de ese revés en el antepenúltimo partido que jugó contra el Estepona. Es un equipo difícil, duro, que juega bien rápido, pero que nosotros creemos que si hacemos las cosas bien y logramos por fin hacer un partido completo 90 minutos, podemos estar cerca de ganar ese primer partido que haga clic, que cambie el chip de los jugadores y estemos con más confianza en lo que queda de temporada", finalizaba el entrenador del Cádiz CF Mirandilla.