El Cádiz CF Mirandilla sale vivo de Córdoba (0-0)

Un punto más para el Cádiz CF Mirandilla, y ya van 12, después de empatar en la mañana de este sábado en su visita al Córdoba B (0-0). El equipo amarillo ha tenido sus opciones para llevarse el premio completo, aunque tambiñen ha sabido resistir cuando su rival se ha lanzado a por el gol. Con este marcador, el conjunto gaditano acabará la jornada en segunda o tercera posición.

Se puede decir que el Cádiz CF Mirandilla tuvo el encuentro bajo control en todo momento, tratando de desbordar con sus mejores armas en una primera parte en la que Niza, cerca del descanso, tuvo la mejor opción para poner en ventaja a los suyos. La presión de los cadistas fue un arma válida que puso también de manifiesto que es un equipo con piernas.

La segunda parte tuvo menos historia en la ciudad deportiva Rafael Gómez, si bien el Córdoba B trató de dar un paso al frente para tener el partido en el lado que más le interesaba para tratar de desequilibrar la balanza. Los cambios en el filial blanquiverde se notaron sobre el césped y fue capaz de llevar al choque al lugar que más le interesaba porque se jugó la mayor parte del tiempo en la parte del campo que defendía el Cádiz CF Mirandilla.

El próximo fin de semana el filial cadista regresará a las instalaciones de El Rosal para enfrentarse al Ceuta B, otro duelo de equipos jóvenes que llevan de la mano formación y resultado.