El Cádiz CF Mirandilla perdona al Pozoblanco (0-0)

El Cádiz CF Mirandilla se tuvo que conformar con un empate ante el Pozoblanco (0-0) en un partido más igualado en el primer periodo y con superioridad de los amarillos en la reanudación. Más y mejores ocasiones para los locales en el segundo acto, pero la enorme actuación de Jerry evitó que los puntos se quedaran en El Rosal.

El encuentro comenzó con los cadistas volcados desde el primer instante: en el minuto 2, Niza obligó al guardameta visitante a estirarse con un disparo peligroso en la primera ocasión clara del partido. El Pozoblanco respondió con un tiro aislado que golpeó la cepa del poste, su acción más destacada del primer tiempo. Tras un primer cuarto de hora igualado, el Cádiz CF Mirandilla volvió a generar peligro en el 19’ con una falta lanzada por Brandon que el portero rival despejó con apuros.

La segunda mitad empezó con el filial aún más enchufado. José González ingresó al campo y muy pronto se notó su presencia. Y es que el espigado ariete acumula méritos y condiciones para ser fijo en este equipo.

La presión amarilla fue en aumento y en el 55’ llegó una de las grandes ocasiones del partido, con un disparo potentísimo de José González que rozó el poste derecho. Solo un minuto después, los amarillos tuvieron una doble oportunidad clarísima para abrir el marcador, demostrando que estaban muy por encima en ritmo y ambición.

El equipo siguió creciendo con la entrada de Tinoco y Diawara en el 72’, mientras el Pozoblanco se veía obligado a defender cada vez más atrás. El dominio fue intenso hasta el final, con más llegada, más insistencia y más sensación de peligro, pero sin el acierto necesario para transformar el esfuerzo en gol en un duelo que debió caer de lado cadista.

FICHA TÉCNICA

Cádiz CF Mirandilla (0): Fer Pérez; Guille, Samu Almagro, Noah, Roberto Rosado, Raúl López, Mbemba (Insúa, 35'), Luis Simón (Tinoco, 71'), Brandon (José González, 46'), Niza (Nico de la Carrera, 86') y Marlon (Diawara, 71').

Pozoblanco (0): Jerry; Kilian, Luna, Melquíades (Sarr, 62'), Arnau, Calero (Diawara, 62'), Hugo Suescum (Ángel García, 73'), David García, Vargas, Abizanda (León, 89') y Valisi (Fran Gómez, 62').

Árbitro: Pineda Alonso (onubense). Amonestó a los locales Mbemba y Sergio Niza, y a los visitantes Vargas, Melquíades, Kilian y Abizanda.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de Liga del grupo X de Tercera Federación, disputado en el campo 4 de las instalaciones de El Rosal.