El Cádiz CF Mirandilla no levanta cabeza; tercera derrota consecutiva

La crisis del Cádiz CF Mirandilla se agudiza después de la derrota en Dos Hermanas (3-0), donde las sensaciones fueron mejores que el marcador final. El equipo de Francisco Cordero 'Rubio' se pierde de las plazas de fase de ascenso y su caída parece no tener freno. En el entorno del equipo hay un sentimiento de máxima sorpresa por la salida de cuatro jugadores al Atlético Sanluqueño, lo que difícilmente salve a los verdiblancos y puede condenar al filial.

El arranque del choque contó con la iniciativa del Cádiz CF Mirandilla a pesar de que las llegadas más peligrosas fueron del Dos Hermanas, como el mano a mano que desperdició Vargas. Todo ello con cierta tensión por un balonazo al portero cadista con el juego parado que enfrentó a unos y otros.

Superado el cuarto de hora inicial, el cuadro sevillano metió la directa para abrir diferencias en el encuentro. Y la recompensa llegó sobre la media hora cuando un lanzamiento de Vargas acabó con un rechace del portero y el balón en la red a tocar en Souleymane.

No se amilanó el equipo amarillo que buscó las tablas en un tiro de falta, si bien es cierto que Nacho no amplió la cuenta por la buena intervención de Fer Pérez.

Después del paso por vestuarios, el primero que elevó su espada dominante fue el Dos Hermanas que, a cargo de Toni García, puso rúbrica a una gran acción individual con un chut que detuvo el portero cadista.

Los minutos pasaban y el equipo visitante tuvo que dar un paso al frente que se tradujo en buenas fases y mejores ocasiones para fijar las tablas. Quería y no definía el Cádiz CF Mirandilla, mientras que a la contra el Dos Hermanas asustaba como en un centro-chut de Toni García que se estrelló en un poste.

Los cambios fueron menos eficientes en los visitantes que en los locales y tras una fase de no jugarse a nada, Toni tiró de calidad para cambiarse el balón de pierna y superar a Fer Pérez. Todo ello tras un gran error defensivo.

Con el partido sentenciado y por encima de 90', un lanzamiento de falta de Adri Ruiz elevó el marcador a derrota contundente del filial del Cádiz CF, que sale de tierras sevillanas con otro revés duro.

FICHA TÉCNICA

Dos Hermanas 1971 (3): Ángel Lozano, Ramón García (Joaquín, 61'), Lauren Egea, Lolo, Leal, Fran Tena (Jan, 83'), Miguel Reina, Antonio Romero (Dani, 83'), Toni García, Vargas (Jesús Sillero, 71') y Nacho (Adrián Ruiz, 61').

Cádiz CF Mirandilla (0): Fer Pérez, Souleymane, Mario Vela, Carreira, Israel García (Jaime, 83'), Marlon, Nico de la Carrera (Pablo Ruiz, 63'), Ngono (Luis Simón, (63'), Pajarón, Massi (Twizard Mulenga, 75'), José González (Axel Varela, 83').

Goles: 1-0 (34') Souleymane, en p.p. 2-0 (87') Toni García. 3-0 (95') Adri Ruiz.

Árbitro: Jorge González Sánchez. Amonestó a Ramón, Tena; Jose González, Massi, Souleymane y Pajarón.

Estadio: Estadio Miguel Román.