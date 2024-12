El Cádiz CF Mirandilla se lleva el derbi en San Fernando (0-1)

El derbi de la Bahía se fue para Cádiz. El duelo de vecinos dejó a un equipo con la vuelta de un mar de dudas y le dio todas las alas para volar a otro. El derbi de la Bahía trajo los fantasmas que parecían haberse marchado a un San Fernando que volvió por sus fueros, que se mostró como un equipo plano, sin ideas, sin recursos y, lo que es más problemático, que enfado de manera sobresaliente a su afición que parecía haber hechos las paces con el cuadro isleño tras sus dos victorias consecutivas.

Por su parte, el derbi de la Bahía dejó al cuadro amarillo volando, al conseguir su segunda victoria seguida, al mostrar una cara de equipo ordenado, que sabe sufrir, que se pone por delante en el marcador y que, al igual que hiciese hace una semana, sabe nadar y guardar la ropa. Los cadistas cierran el año con la creencia de que se es posible salir de ahí. Los isleños inmersos en un mar de dudas, pensando que lo que ha ocurrido en las dos anteriores jornadas a la disputada en casa ante los suyos, es solamente flor de un día y que esto comienza a tener poca solución

El derbi, en definitiva, fue para el equipo que mejor supo hacer las cosas, que leyó mejor el partido que aprovecho las circunstancias del partido y que, principalmente, anuló en todos los aspectos a su contrincante. Todo lo contrario de lo que se hubiese pensado antes de comenzar el choque.

Este choque comenzó con las dudas que, con normalidad, plantea el equipo de Dani Mori, que no encontraba la manera de desbordar a un equipo que, desde el minuto 1 ya mostraba síntomas de que no se iba a descomponer en ningún momento, pasara lo que pasara.

Con eso, y hasta que no hubo transcurrido diez minutos de juego, no llegó la primera oportunidad en el mismo y fue con un disparo del visitante Denia que se fue fuera. La respuesta isleña se hizo esperar porque hasta que no llegó el 16 de juego, los de Mori no se habían acercado a las inmediaciones de un Víctor Aznar que no dejaba de ser un mero espectador.

Fue entonces donde los azulinos tuvieron su más clara oportunidad en este primer periodo. En un centro medido de Yerai, Julio Iglesias no atinó, de cabeza, a poner el balón dentro de los tres palos y el cuero se fue arriba. No tardaría en llegar el tanto del cuadro amarillo que, a la postre sería definitivo y no tardaría el cuadro de Francisco Cordero ‘Rubio’ que poner en evidencia, una vez más, la defensa del conjunto azulino que sigue, una y otra jornada, dando facilidades al contrario en las pocas llegadas que pudiese tener.

Reaccionaron los azulinos tras el tanto, pero ni Kike Ríos, en el 29’, ni Manel Martínez, en el 41’, acertaron en sus remates, el primero en un centro chut que se fue muy cerca del travesaño y el segundo en un remate de cabeza a centro de Carmona que no encontró, igualmente, puerta.

Con la incertidumbre se llegó al final de una primera mitad que dio paso a un segundo acto que si se esperaba con impaciencia, pronto despejó dudas.

Los isleños fueron incapaces de hacer algo más que mostrarse de una manera plana, sin ideas, sin profundidad, sin acciones de peligro y sin remate alguno y los cadistas si fueron capaces de no poner en aprietos las inmediaciones de su portería. Para ello, bastaba y sobraba con estar ordenados, no ceder resquicio alguno y desesperar el ritmo de su rival con una veteranía impropia de un equipo tan joven.

Así, sin nada, pasaron los minutos, muchos, donde solamente tuvo realce un disparo flojo y centrado de Arnedo que atajó Víctor Aznar sin problema alguno. Los minutos pasaban con más pena que gloria en un partido donde el respetable pensaba que si se hubiese jugado en vez de 90 minutos hubiesen sido 180, tampoco el San Fernando hubiese perforado la meta contraria.

Como muestra un botón y hasta el 77’ no hubo muestras de nada y si llegó alguna fue de índole visitante. Tal fue así que Denia tuvo la ampliación de ventaja en sus botas, pero Macías, sacó el cuero, en la misma línea de gol, tras un buen disparo cruzado del delantero en una contra y ante la desesperada salida de Ángel de la Calzada. La mejor y más peligrosa jugada llegó por parte visitante, en el Iberoamericano continuaba la frotación general de ojos, preguntándose la afición de porqué esta pesadilla una y otra vez.

Con la negligencia del equipo isleño y el buen orden del Cádiz CF Mirandilla se llegó al final de un derbi, el de la Bahía, que una vez más se marchó para la capital y dejó a un equipo con la línea de flotación tocada y a otro con alas para intentar volar.

Ficha técnica

San Fernando CD (0): De la Calzada, Carmona (Javi López, 78’), Cortijo, Kike Ríos (Gomila, 78’), Macías, Dani García, Arnedo (Manny, 68’), Yerai, Julio Iglesias, Kike Carrasco y Manel Martínez (Rubén Enrí, 58’).

Cádiz CF Mirandilla (1): Víctor Aznar, Juan Díaz, Pablo Barea, Sam Almagro, Raúl Pereira, Nacho, Raúl López (Luis Morales, 58’), Fran García (Borja Vázquez, 75’), Bastida, Brandon (Javirro, 58’) y Marcos Denia (Peter Chikola, 86’).

Árbitro: Pozo Fernández (ceutí). Amonestó a los locales Julio Iglesias y Carmona, mientras que por parte amarilla la vieron Raúl Pereira, Raúl López y Luis Morales.

Gol: 0-1 (26’). Córner que peina Marcos Denia y Nacho, libre de marca, anota.

Incidencias: Unos 3.500 espectadores en las gradas del Iberoamericano, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones.