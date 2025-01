El Cádiz CF Mirandilla, a dar la campanada en el estadio del Xerez DFC

Cádiz/El Cádiz CF Mirandilla quiere seguir escalando en la clasificación. Ocupó mucho tiempo la plaza de colista (la 18ª) del grupo 4 de Segunda Federación pero ahora ve la vida de otra manera desde la 15ª posición, con opciones de conseguir la permanencia si es capaz de prolongar la buena racha en la que está metido. Sigue en zona de descenso, pero más cerca de la salvación.

El filial del conjunto amarillo encadena cuatro partidos sin conocer la derrota con un balance de tres victorias y un empate que le han dado un impulso. En la vigésima jornada de Liga, visita al Xerez DFC en el estadio municipal de Chapín el domingo 26 de enero (desde las 16:30 horas) en un duelo ante un rival directo que, ubicado en la 13ª posición, está a sólo cuatro puntos. Los xerecistas parten 23 frente a los 19 de los cadistas.

El entrenador del Cádiz CF Mirandilla, Francisco Cordero, hizo una valoración previa del partido en declaraciones recogidas por los medios oficiales del club. Destacó que hasta final de temporada "todos los partidos son importantes por la situación en la que estamos. Es verdad que estamos en una dinámica positiva, pero no tenemos margen de error y debemos luchar cada partido como si fuera el último. El mensaje es el partido a partido y no podemos ir más allá, para nosotros cada partido es el partido y en este caso no va a ser menos y además con un rival directo".

Sobre el Xerez DFC, el técnico indicó que "tenemos que hacernos fuertes y sabemos que va a ser muy complicado porque es un equipo muy bien trabajado. Un equipo que no está teniendo suerte en sus partidos y nosotros debemos ir con el cuchillo entre los dientes para sacar algo positivo de allí".

El entrenador del Mirandilla se refirió a la incorporación de los fichajes al principio de la semana: "La verdad que muy buena impresión. Son futbolistas que hemos visto anteriormente que Celso ya tuvo una etapa en el Cádiz, un jugador de la provincia, conoce a varios futbolistas, la tónica general de todo futbolista que llega aquí es su juventud y no va a ser menos. Intentaremos sacarle el mayor rendimiento, es un futbolista que irá entrando en la dinámica poco a poco. Y en cuanto a Twizard, las sensaciones también son muy buenas y esperemos que aporte lo que lo que tiene porque su rendimiento tiene que ser ya, no tenemos tiempo. En la situación como digo es la que es y debemos pelear con todas las armas que tengamos".