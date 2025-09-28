El Cádiz CF Mirandilla se adjudica el derbi en Conil (0-2)

Victoria del Cádiz CF Mirandilla en el derbi en Conil (0-2), que resolvió con dos goles de Jose González en un partido que controló en muchas fases y en aprovechó sus llegadas para hacer el primero al empezar la segunda parte y sentenciar en el tiempo añadido.

El encuentro comenzó con los dos equipos peleando en la zona ancha y pocas llegadas a ambas áreas en los primeros compases. El Cádiz CF Mirandilla intentó llegar con velocidad, y en el minuto 25 Niza tuvo la primera gran ocasión con un disparo que detuvo el portero local. El ritmo del partido estuvo marcado por las interrupciones y las amonestaciones: Marlon, Luis Simón y Pajarón vieron cartulina amarilla en la primera parte, en la que no se movió el marcador. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 50, Jose González rompió la igualdad con un gol que adelantaba al filial amarillo (0-1). El equipo amarillo refrescó el once al cumplirse la hora de juego con la entrada de Insúa, Nico y Brandon por Luis, Pajarón y Marlon. Y buscó el segundo gol con insistencia, sobre todo a través de Niza, que tuvo varias oportunidades claras (71’ y 74’). En el tramo final, el filial gaditano rozó el tanto desde la esquina en el minuto 88, pero el golpe definitivo llegó en el descuento: en el 93', nuevamente Jose González, protagonista absoluto del encuentro, firmó el 0-2 que sentenció el encuentro.

Con este triunfo, el Cádiz CF Mirandilla se asienta en la zona alta de la tabla clasificatoria del grupo X de Tercera Federación y ya mira a la próxima jornada en la que hará frente a otro derbi, en este caso contra el Chiclana CF en las instalaciones de El Rosal.