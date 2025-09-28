El Cádiz CF Mirandilla se adjudica el derbi en Conil (0-2)

Fútbol | Tercera Federación

Dos goles de Jose González en la segunda parte mantienen al filial en los puestos de privilegio

Jose González celebra uno de los goles de su equipo.
Jose González celebra uno de los goles de su equipo. / CÁDIZ CF
R.D.

28 de septiembre 2025 - 16:10

Victoria del Cádiz CF Mirandilla en el derbi en Conil (0-2), que resolvió con dos goles de Jose González en un partido que controló en muchas fases y en aprovechó sus llegadas para hacer el primero al empezar la segunda parte y sentenciar en el tiempo añadido.

El encuentro comenzó con los dos equipos peleando en la zona ancha y pocas llegadas a ambas áreas en los primeros compases. El Cádiz CF Mirandilla intentó llegar con velocidad, y en el minuto 25 Niza tuvo la primera gran ocasión con un disparo que detuvo el portero local. El ritmo del partido estuvo marcado por las interrupciones y las amonestaciones: Marlon, Luis Simón y Pajarón vieron cartulina amarilla en la primera parte, en la que no se movió el marcador. Con el 0-0 se llegó al descanso.

Nada más arrancar la segunda mitad, en el minuto 50, Jose González rompió la igualdad con un gol que adelantaba al filial amarillo (0-1). El equipo amarillo refrescó el once al cumplirse la hora de juego con la entrada de Insúa, Nico y Brandon por Luis, Pajarón y Marlon. Y buscó el segundo gol con insistencia, sobre todo a través de Niza, que tuvo varias oportunidades claras (71’ y 74’). En el tramo final, el filial gaditano rozó el tanto desde la esquina en el minuto 88, pero el golpe definitivo llegó en el descuento: en el 93', nuevamente Jose González, protagonista absoluto del encuentro, firmó el 0-2 que sentenció el encuentro.

Con este triunfo, el Cádiz CF Mirandilla se asienta en la zona alta de la tabla clasificatoria del grupo X de Tercera Federación y ya mira a la próxima jornada en la que hará frente a otro derbi, en este caso contra el Chiclana CF en las instalaciones de El Rosal.

También te puede interesar

Lo último

stats