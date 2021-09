Las cadistas reciben en El Rosal a La Rambla

El Cádiz CF femenino afronta su segundo compromiso como local después de la derrota el pasado fin de semana en Las Rozas, una primera decepción para el equipo de Miguel Soler en una campaña en la que está obligado a meterse arriba.

En esta ocasión el rival será este domingo la AD La Rambla, que a las cinco de la tarde cruzará su camino con las amarillas en las instalaciones de El Rosal.

La defensa central Úrsula Camacho ha atendido a los medios oficiales de la entidad en la previa del partido de este domingo. En cuanto a la última derrota de la zaga cadista, Camacho ha manifestado que “el equipo salió fastidiado del partido, pero desde el martes veo una gran actitud en el grupo y mucho ímpetu de ganar”. “Vamos a ir a por los tres puntos. El partido de la semana pasada ya está olvidado. Perderemos algún partido más durante la liga porque es lo normal. Ahora a pensar en ganarle a La Rambla”, declaraba la defensa central.

Realizó el siguiente análisis del rival. “La Rambla es un equipo veterano que tiene mucha garra. Jugadoras con experiencia. Eso puede ser un punto a favor para ellas. Nosotras tenemos mucha calidad para demostrar e iremos a ganar”, apuntaba sobre el conjunto cordobés.

Su carisma le ha llevado a ser elegida nueva capitana. “No me lo esperaba. Fue elección del cuerpo técnico y de las capitanas del año pasado. Estoy muy contenta. Ya he sido capitana en los equipos en los que he jugado anteriormente. Intentaré aportar lo máximo posible al cuerpo técnico y a mis compañeras”.