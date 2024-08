Bing Jiao He posa con la bandera de España y envía un sentido mensaje a Carolina Marín

La china He Bing Yao, ganadora de la medalla de plata en el torneo de bádminton

París/Los Juegos Olímpicos de París continúan dejando grandes momentos para recordar, no sólo por los méritos deportivos sino también por los humanos. La china Bing Jiao He, que se clasificó para la final del torneo de bádminton de París 2024 por la lesión de Carolina Marín, sorprendió al mundo con un increíble gesto en la entrega de medallas en el que homenajeó a la jugadora onubense. Bing Jiao He posó en el podio con un pin de la delegación española tras la colocación de las medallas en señal de cariño y apoyo a Carolina Marín

La medalla de plata, que perdió la final ante la primera favorita, la surcoreana Se Young An, por 13-21 y 16-21. El mismo domingo, tras la lesión de la española en su rodilla derecha, la china se mostró muy afligida por lo sucedido, incluso dejó escapar algunas lágrimas. "Por supuesto que estoy muy triste por ello. Es una muy buena jugadora, fue muy triste verla lesionarse. Carolina también me dio coraje. Hoy tuve que olvidarme de ello y mirar hacia adelante para luchar por este partido", comentó la china tras la final.

Bing Jiao He explicó el motivo de su gesto durante el podio: “Llevé el pin a la ceremonia porque quería compartir el honor de estar allí con ella y así estar juntas en ese momento”, aclaró Jiao.

El Comité Olímpico Español ha compartido en la red social X un vídeo en el que HE Bing Jiao posa con la bandera de España enviando un mensaje de ánimo a Carolina Marín. “En primer lugar, quiero desear una pronta recuperación a Marín. Ella ha logrado grandes hazañas en su carrera. Ya ha superado obstáculos y lesiones antes, y confío en que volverá a hacerlo. Espero que vuelvas muy pronto a la competición”, ha dicho Yao.

Carolina Marín regresó a España desde París y aterrizó en el aeropuerto de Barajas junto a su equipo de trabajo encabezado por su entrenador, Fernando Rivas. "Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada. No puedo decir otra cosa", indicó.

La deportista española lesionada en las semifinales de badminton de los JJOO en París, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, de la que fue operada a comienzos de 2019, y padece además una rotura del menisco interno y externo, según el parte médico hecho público por sus representantes.

El gesto de He Bing Yao ha sido elogiado por muchos. Las redes sociales se han llenado de mensajes destacando el gran ejemplo de deportividad, compañerísmo y empatía que puede sobresalir en el competitivo mundo del deporte.